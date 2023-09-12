國泰證期顧問處協理簡伯儀說，昨日台股跌破半年線，今日出現反彈，主要是靠拉抬權值股台積電等，整體來看，量能也沒有太大，而OTC也沒有比較強勢，需要觀察指數彈升的力道，台股後市表現才會明朗。

盤面上，台積電收在544元，上漲1.49%；特斯拉大漲激勵，麗清(3346)收在50.3元，上漲7.36%、耿鼎(1524)收在25.25元，上漲7.91%，劍麟(2228)、東陽(1319)等紛紛收紅；股王信驊(5274)收在2635元，上漲5.82%、股后世芯-KY(3661)則收在2530元，上漲5.42%。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，下周蘋果新機即將公布，雖然本周四蘋果股價受到中國傳出將擴大限制政府官員在工作時使用iPhone，出現明顯跌勢，不過市場對蘋果高階手機仍抱有高度期待，有利於台股蘋概股供應鏈題材面挹注。

至於多頭力道暫時休息的AI族群，孫傳恕認為，近期AI族群資金有轉往低基期、蘋果等題材股趨勢，不過仍看好AI中長期的發展，且下半年電子產業可望在AI伺服器、新規格、消費性新品等需求升溫下緩步回溫，電子股仍看好記憶體、AI伺服器、ABF、散熱、組裝等電子零組件，非電族群則可趁類股輪動時，布局內需相關的成衣、紡織，及航太等傳產族群。