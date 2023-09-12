過去一年來，美國這個全球最大經濟體並未如預期陷入衰退，包括以資產計為美國最大銀行的小摩執行長戴蒙及其他重量級人士都看走了眼。

但戴蒙周一在紐約舉行的一場金融會議上表示，消費者穩健的財務狀況和持續上漲的薪資目前正在支撐著美國經濟，但未來仍有風險，最令他擔憂的問題包括央行透過「量化緊縮」（QT）來抑制流動性、烏克蘭戰爭，以及各國政府「像喝醉的水手一樣花錢」（spending like drunken sailors,形容揮霍無度）。

他表示，如果說今天消費力道強勁，就意味著未來幾年都有此番榮景，這是一個巨大的錯誤。企業看著當前的業績，所以感覺非常良好，但這些事情會發生變化，我們不知道從現在起12或18個月後，這一切改變到底會產生什麼影響。由於違約率處於歷史低點，多年來摩根大通與其他銀行的貸款業務一直「賺過頭」，但部分房地產和次級車貸業務已經顯現壓力。

戴蒙亦對資本新規、市場、中國業務和台灣局勢提出看法。

他表示，摩根大通回購股票的力道不如以往，這種做法可能持續到2024年，因為要省下資本以遵守即將上路的規定，他表示新的監管規定「非常令人失望」，稱摩根大通必須持有的資本比歐洲銀行同業多出約30%。

在談到安謀（Arm）即將上市是否將帶動IPO和併購市場反彈時，戴蒙表示，他鼓勵執行長們採取行動，不要等待太久，「我認為未來的不確定性仍然非常大，而且非常危險，其中一個風險是與中國關係的惡化。考量風險持續升高，摩根大通在中國的業務前景已從『看好』變為『還可以』」。此外，戴蒙表示他不認為台灣會爆發戰爭，但局勢可能惡化。