台中市烏日區五光國小全校70多位師生12日上午一早集合出發，在五光社區發展協會總幹事徐鳳英的帶領下參觀社區的特色景點。（潘虹恩攝）

台中市烏日區五光社區與五光國小合作，連續多年帶領學生到社區走讀，認識地方歷史與特色。（潘虹恩攝）

台中市烏日區五光社區利用磁磚拼貼出早期農村風情，五光社區發展協會總幹事徐鳳英12日帶領五光國小師生參觀。（潘虹恩攝）

台中市烏日區五光社區利用磁磚妝點社區角落，拼貼出農村風情與趣味街道家具，展現在地特色，五光國小全校70多位師生12日上午一起進行社區走讀，並利用在地食材進行DIY，讓學生深入認識家鄉特色，了解家鄉的歷史。

台中市烏日區五光社區有「五張犁」之稱，早期居民開墾農地時，一般5甲土地以1張犁開墾，因該區面積共有25甲而得名。五光社區近年利用在地企業製作的磁磚、織帶等物，在社區活動中心、住宅牆面、公車亭等社區角落拼貼出一幅幅具有農村風情的畫作，成為社區特色。

為了讓學生認識家鄉，五光國小近幾年開學時都會帶領學生到社區走讀。今年全校70多位師生12日上午一早就集合出發，在五光社區發展協會總幹事徐鳳英的帶領下，沿五光路參觀社區的特色景點、在地織帶工廠，並到社區關懷據點與長輩一起手搓芋園DIY，場面溫馨，包括五光里長林榮源、社區發展協會理事長張清土都到場認識學童。

徐鳳英說，社區每年都和五光國小配合，帶領師生走讀社區，並與在地企業合作，去年認識在地是磁磚公司，今年則參訪織帶公司。今年也選用在地、當季的芋頭、南瓜與地瓜等食材帶領學童DIY，讓學童了解在地食材怎麼種、怎麼做、怎麼變化等，推動食農教育。

五光國小主任曾慕嫺表示，五光國小和社區都連續幾年辦理社區走讀，希望從生命教育出發到食農教育、關懷社區，讓孩子學會愛自己的土地、家鄉，進而愛別的家鄉，同時學會感恩，從這塊土地學到更多元的知識和發展。

五光國小校長林美智表示，五光國小學生多來自社區，五光里有早期牛耕田的「打拚」精神，今天帶領孩子認識地方與企業並體驗食農，看到地方有名的福德宮、織帶工廠，並和長輩共餐、搓芋頭象徵團圓，藉此推動食農教育、生命教育。

五光國小三年級學生潘妘之表示，她已經來走讀好多次了，覺得非常好玩，最喜歡每次都能做東西帶回家和家人分享；葉丞恩則說，他是第1次來體驗，很好玩。