環境巡視及清除戶內外孳生源落實至日常生活一環，保護自己和家人及其他社區民眾的健康。（新北市衛生局提供／蔡亞樺新北傳真）

登革熱疫情持續，新北市今日新增4例本土登革熱病例，為3女1男，年齡33至67歲間，分別居住於永和區、中和區、新莊區及汐止區，案於潛伏期間皆有台南市旅遊史，發病日介於8月28日至9月8日，就醫通報送驗後確診，目前皆已康復，目前全市已累計14例本土登革熱。

新北市衛生局表示，接獲疑似登革熱病例通報後，即進行疫情調查，執行戶內外孳生源清除及環境噴藥，請市民務必配合疫情防治工作，將環境巡視及清除戶內外孳生源落實至日常生活一環，以保護自己和家人及其他社區民眾的健康。

衛生局統計截至9月11日，新北本土登革熱病例累計14例，12例與台南市有關，其他2例也都有南部縣市旅遊史或足跡。衛生局提醒，南部疫情嚴峻，市民前往登革熱流行疫區，務必做好防蚊措施，若到流行疫區旅遊後自覺有疑似症狀如發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。

為鼓勵市民及醫療院所主動通報，衛生局表示，凡於發病3日內主動就醫並告知旅遊史，經確診登革熱，市民可獲得禮卷500元，臨床醫師可獲得獎金2500元，請民眾及醫療院所提高警覺，主動就醫通報，以及早發現社區中隱藏的病例，縮短疾病隱藏期，市府團隊及早介入緊急防治工作。