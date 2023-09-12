中元節盛事之一的「恆春搶孤」，今年因中颱蘇拉擾局，導致孤棚拆除前的最後一場賽事停辦，令不少人感到不捨，許多民眾希望有紀念賽彌補遺憾，對此，經鎮公所向福德宮擲筊請示後，確定將於中秋連假的10月1日舉行友誼賽，且因恰逢土地公生日慶典，現場將發送「發財燈」。

恆春搶孤是百年民俗傳統，但在東門城外的孤棚因緊鄰古城牆違反文資法，被要求今年中元節豎孤棚賽事結束後必須拆除遷移，不料，孤棚拆除前的最後一場賽事因蘇拉颱風擾局取消，不少人感到很可惜，對此，鎮公所計畫在孤棚拆除前舉辦紀念賽事，不要讓大家留下遺憾。

經鎮公所與福德宮商討並向福德正神擲筊請示後，決定將於10月1日（農曆8月17日）搭配中秋聖誕舉辦系列活動，在下午1時許以祈福友誼賽方式，讓為豎孤棚競賽準備許久的選手們上場比賽，在東門豎孤棚留下精彩完賽的身影。

廟方表示，為讓選手們感受到被重視以及炒熱活動氣氛，活動當天除在東門廣場備有舞台、讓在地社團熱舞表演為選手們加油打氣外，公所更貼心準備具在地性農特產品提供觀賽民眾試吃，民眾可邊吃邊近距離觀賞豎孤棚競賽，感受選手爬孤棚的團隊精神。

此外，活動當晚6時也將在廣場舉辦平安宴並舉行晚會，福德宮主委吳澄豪與恆春鎮長尤史經將共同發放經土地公加持過的250份限量版宣導小物太陽能燈「發財燈」，祈願領取民眾財運一路亨通。