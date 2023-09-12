高雄邱姓男子為挽回前女友小靜（化名）的芳心，於今年1月竟然透過通訊軟體Line持續騷擾小靜，邱男甚至以死相逼：「我今天等不到，我就跳」、「沒死成我好了，就在跳」。小靜因此罹患憂鬱症，不堪其擾報警。橋頭地院法官審理後，依跟蹤騷擾行為罪，判邱男拘役40日，可易科罰金。

邱男與小靜在今年1月11日分手，邱男持續以Line持續騷擾小靜，像是「如果我死成，我不會害妳，我會守著妳、讓妳好好的」、「我原諒自己就是跳橋，或衝去給車撞死」等言語。

邱男於今年2月還到小靜的家住處樓下的超商，透過超商店員約小靜出來碰面，甚至透過大樓管理員聯繫小靜，令小靜相當困擾。小靜因此罹患焦慮、恐慌症，影響其日常生活與社會活動。

小靜受不了邱男的騷擾而報警，警方訊後移送橋頭地檢署。邱男到案後坦承犯行，橋頭地院以簡易判決依跟蹤騷擾防制法第18條第1項跟蹤騷擾罪嫌判處邱男拘役40天，可易科罰金。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980