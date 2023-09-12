首屆台灣台南國際馬拉松預計在2024年1月7日於台南都會公園舉行，台南市長黃偉哲表示，竭誠歡迎大家踴躍報名參加。亞洲馬拉松大聯盟理事長盧瑞忠說，這次馬拉松賽道山明水秀，起終點設置於台南大都會公園，不但腹地寬敞，方便參與者停車集結，更緊鄰擁有全台最美西洋古典建築外觀的奇美博物館，選手們跑完可以放鬆心情觀賞館中之寶，來場頂級藝術之旅。

比賽路線盡覽南台之美，一路視野遼闊、風光明媚，堪稱是優質的馬拉松綠色跑道。選手們從起點出發後，途經虎山橋，可遠眺博物館的宏偉建築；接著進入崑崙大道，著名的阿裕牛肉湯就在路邊上，然後接凱旋路，象徵您的競賽意義非凡！三轉入西瓜大道，欣賞一望無際的農作物景觀，猶如置身桃花源中，體驗何為柳暗花明又一村。折返點是在南一高爾夫球場，沿途滿布綠色枝葉，點綴您的視覺效果，將您帶入毅力與動力的世界，身與神馳。再繞過精神堡壘，原線返回終點。

活動另一個創舉，就是在参與運動賽事時，「要先求保護自己再求進化」，居於此前提，主辦單位在號碼布有特別的註記，除印有完賽禮領取的確認外，還印有醫療病史！這是全球首創，選手遭逢意外事件時，可以透過號碼布上的資料即時救護，收到立竿見影的效果。當然大會也遵守體育署的規範，為參與的貴賓、工作人員和選手們投保公共意外責任險。

曾獲世界六大馬指標賽事的波斯頓馬拉松冠軍得主，世界級選手、韓籍李鳳柱，亦將應邀前來台與參賽選手們互動及經驗分享。另外，為洗滌選手路上疲憊的心靈，大會還邀約轄區的仁德、歸仁、關廟等區公所，籌組啦啦隊，為沿線選手們打氣加油，

至目前為止，已有美國、日本、德國、法國、澳大利亞、菲律賓、新加坡、韓國、不丹、寮國、汶萊、印尼、泰國、越南、馬來西亞、新加坡、中國、香港、澳門等19國家地區，以及台灣18個縣市的運動愛好者報名參加，總計有20個參賽國。