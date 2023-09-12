超思專案進口巴西雞蛋爭議不斷，民眾黨立法院黨團今日召開記者會，指出超思可能存在兩種收益，包括「溢價請款」 及畜產會支應的3800萬元服務手續費，畜產會放棄監督議價，給予超思莫大的讓利空間，意味著超思可能就是白手套，呼籲農業部公開超思與巴西蛋商的正本合約及報價單，給國人一個交代，並要求行政院長陳建仁進行進口雞蛋的專案報告。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，缺蛋問題長久未解，2021年7月因疫情影響，雞蛋需求下降，農業部提出屠宰蛋雞獎勵辦法，卻忽略新的蛋雞培養需要時間，年底開始缺蛋讓價格飆高。

邱臣遠說，2022年底因禽流感影響，日本停止對台灣的蛋類供應，接著台灣2023年開始缺蛋，也出現禽流感疫情，但中央和地方的通報機制出現斷鏈，「瞞報」現象不斷，農業部未盡查核之責明顯失職。

邱臣遠直言，農業部價格調控策略錯誤，陳吉仲部長在缺蛋之初宣布「價格凍漲」，一方面無法反映供給端的成本，導致蛋農退出市場；另一方面也忽視了需求端消費者的預期心理，加劇市場失衡，陳吉仲自詡「農經專家」，企圖扮演「看不見的手」取代市場機制，卻傲慢自大又不作為，直接導致今年的缺蛋危機。

邱臣遠表示，根據農業部公開的進口採購合約顯示，超思購蛋幾乎所有過程皆可以向畜產會請款，照此一邏輯，畜產會根本可以自行進口，無須透過超思代收轉付，反而可以省下中轉費用。但是，畜產會的角色是要輔導國內畜產，不能做進口的事。

邱臣遠認為，農業部所說「超思代墊」或行政院副院長鄭文燦澄清「貨到付款」皆非該合約內容，呼籲農業部公布畜產會和超思的合約，以及超思與巴西蛋商的正本合約、報價單，其他進口商的合約也應公開對照，是否與超思一致。

黨團副總召賴香伶表示，超思可能存在兩種收益，包括「溢價請款」 及畜產會支應的3800萬元服務手續費，比較自泰國及土耳其進口雞蛋的到岸價格都低於超思，且超思在進口量遠勝於他者的情況下，卻無法或無意願壓低進口價，可見畜產會放棄監督議價，給予超思莫大的讓利空間，意味著超思可能就是白手套，請農業部公開進口報價單，證明有為民眾把關納稅錢，不然就是監守自盜。

賴香伶指出，農業部稱用農發基金來支應進口雞蛋的價差一切合法，但經查證卻不見更具體的法源依據。經媒體爆料，3月至今農業發展基金尚未動支，乃由農業金庫先行借貸給畜產會，農業部才願意坦承，此外，112年度農發基金中，辦理產銷調節計畫編列5億1204萬元 ，明顯不夠支付5.7億的補貼差價，但是否仍有預備金預算可支用、為何不用，目前尚待說明。

賴香伶直言，經媒體查證，由農業金庫辦理雞蛋進口貸款，其股權分配中，農業部持股比例39.98％，加上其他政府機構則超過40％，可見農業金庫由農業部掌握，因此由農業金庫借貸給畜產會，等於「左手轉右手」，若廠商溢價請款情況屬實，畜產會將涉有掏空嫌疑，因此農業金庫應公開核貸相關過程或紀錄，證明沒有向畜產會違法核貸，向大眾釋疑。

黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，農業部要求進口雞蛋國家需符合「國外雞蛋來源牧場28天未有禽流感疫情發生」的標準，但農委會於6月28日宣布巴西為禽流感疫區，6至8月間仍有進口巴西雞蛋，日前食藥署還將公布牧場資訊的責任甩鍋給農業部。此外，現行可以輸入台灣的蛋品分成兩者，通過檢核或者過往曾輸入者；如今農業部提出第三種類型「專案進口」，卻查無相關法源機制，正當性令人質疑。

楊寶楨直言，進口雞蛋是否受禽流感影響，民眾應有知情權，特別是數千萬顆雞蛋已經進入台灣市場，但食藥署和農業部互推責任，農業部至今仍不敢公開畜牧場地址，對此食藥署又辯解，業者出示對方國家開立的「國別」及「可供人食用」二項衛生證明文件即可，至於雞蛋的來源畜牧場或養殖場的資訊，屬於農業部防檢署管轄。

楊寶楨指出，既然蔡英文總統說「雞蛋進口過程攤在陽光下，禁得起檢驗」，且防檢署稱自巴西進口之所有蛋品來源場均可溯源，那就請農業部提供具體證據，包括來源牧場、蛋品出入港日期。食藥署更應具體說明是否為本次專案進口開後門，別再與農業部互相推卸責任。

民眾黨團要求，陳建仁應在新會期總質詢報告前，先進行進口雞蛋的專案報告。面對超思進口蛋爭議，民進黨黨政、側翼輪番替超思護航，疑點越扯越多，無疑是欲蓋彌彰，呼籲農業部向民眾說明清楚，專案進口雞蛋程序的法源依據，並公開超思與巴西蛋商的正本合約及報價單，釐清是否溢價請款，不要再詭辯欺騙國人。