台東縣12日加入「有機農業運動聯合會亞洲分會」(簡稱 IFOAM Asia)會員。（蔡旻妤攝）

台東縣12日加入「有機農業運動聯合會亞洲分會」(簡稱 IFOAM Asia)會員。（蔡旻妤攝）

台東縣有機驗證及友善耕作面積達2448公頃，位居全台第3位，台東縣12日加入「有機農業運動聯合會亞洲分會」(簡稱 IFOAM Asia)會員，由台東縣長饒慶鈴簽署加入。農友說，從未想過與國際交流，如今在經營及種植方面開拓視野，未來可能性更寬闊。

台東縣政府今邀請「國際有機農業運動聯合會亞洲分會」(簡稱IFOAM Asia)執行長Jennifer Chang，分享推動亞洲有機農業的理念與成果，同時邀請6月與縣府團隊前往菲律賓參與「有機亞洲大會」的6位台東青農共同參與經驗分享。

饒慶鈴指出，台東縣很高興能夠繼新北、花蓮，成為全台第3個加入IFOAM Asia會員的縣市，自上任以來即積極推動台東有機農業發展，拋開傳統慣行農業拚量策略，注重農產品安全且兼顧環境永續，響應聯合國SDGs永續發展原則，走出專屬台東農業的藍海策略，經過這幾年努力，台東縣有機驗證面積1320公頃，友善耕作面積1128公頃，合計2448公頃，位居全台第3位其中。

饒慶鈴說，台東有機稻米品質優良，連年獲得國內米界指標型賽事「精饌米獎」的肯定，展現台東有機農業軟實力。此次簽署加入「亞洲地方政府有機農業促進會」，希望未來更頻繁與國際技術交流合作，陸續擴大海外市場，推動台東有機農業邁向國際。

「亞洲地方政府有機農業促進會」（The Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA），為目前國際間重要的有機推動組織─國際有機運動促進會(簡稱IFOAM)亞洲分部下的一環。該單位致力促進有機農業跨國交流合作，透過地方政府、民間組織跨國間合作與聯繫，從多元文化、經濟和生態環境等面向，持續舉辦有機農業培訓，增強有機農業推廣的能量，期待透過國際間的對話與合作，促進台東有機農業及其相關產業發展。

農業處長許家豪指出，今年台東縣政府不僅成為IFOAM ASIA會員，並簽署加入ALGOA，而縣內經農業部審認通過的友善環境耕作推廣團體「有限責任台東友善環境農產運銷合作社」，不僅6月派員與縣府團隊參加「有機亞洲大會」，也申請加入IFOAM ASIA 成為會員，一起為台東有機農業發展努力。