日月光投控今年自結8月合併營收522.78億元，年減18.07%、月增8.11%，再創下今年單月新高紀錄，重回500億元關卡；其中單月封裝測試及材料(IC ATM)營業收入淨額284.97億元，年減13.4%、月增6.3%。日月光集團前8月營收淨額3677.98億元，年減13.82%。

同欣電今年8月營收為8.96億元，月減7.62%、年減29.05%，創下三年又兩個月以來新低紀錄；累計營收76.10億元，年減20.08%，較預估值差異為-6.23%。混和模組營運持穩，光通訊模組看成長，然Android手機需求不佳，車用CIS需求放緩，短期同欣電營運展望不佳，但在精簡產線、人力後，預計財務表現將慢慢改善。同欣電預估，今年第三季為2023年營收谷底。

日月光方面，雖然公司今年第三季業績可望回溫，但成長幅度低於往年旺季需求。法人預估，日月光今年第三季平均整體產能利用率65%，較今年第二季的60%微幅增加。日月光今年第三季IC ATM營收估將季增4~9%；電子代工服務(EMS)部分，客戶新產品推出，今年第三季EMS營收估季增20%、年減20%。日月光集團第三季整體合併毛利率估將與今年第二季雷同。

日月光目前AI營收貢獻佔IC ATM業務僅低個位數，仍在初期發展階段，將持續擴張產能以滿足NVIDIA(輝達)等廠商需求。因此日月光日前宣布，子公司日月光半導體董事會決議通過向關係人宏璟(2527)購入其所持有K27廠房74.46%產權，該廠房位於高雄市大社區，為日月光半導體與宏璟合作開發的廠房，產權及土地相應持分，分別由日月光半導體持有25.54%及宏璟持有74.46%，日月光半導體將購入宏璟建設所持有的產權，交易金額為16.7億元。未來日月光半導體將再出租予子公司台灣福雷電子，由福雷電子公司利用K27廠房進行其高雄廠區測試產線的整合，以因應日月光集團未來產能擴充的需求。

日月光執行長吳田玉上周在SEMICON半導體展時表示，產業旺盛一段時間之後，會有短時調整是正常，也是健康，目前半導體產業仍在庫存去化中。吳田玉認為，觀察半導體產業趨勢若以逐季檢視的方式，因為時間較短容易失真，其意義並不大，重要的是，在終端市場包括AI、車用、5G等新應用不斷擴增下，半導體產業中長期仍可望大幅成長，這趨勢是相當明確。

大環境不佳，今年整體市況較預期差，因此日月光下修2023年期望，原先預期2023年封裝測試業績年減7至15%，現在下修至年減11至15%。整體市場正經歷庫存修正，日月光2023年與客戶將回到正常的價格談判區間模式，即價格將會有壓力，回到以往每年價格都會調整模式。

如今市場存在著多重不確定性，下半年旺季終端需求依舊疲軟，庫存消化也持續進行，甚至恐要調整至明年第一季，景氣不佳，客戶也延後新產品上市，雖然日月光下半年營運將優於上半年，惟訂單回溫力道較預期差。