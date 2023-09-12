蘋果秋季發表會即將登場，iPhone 15系列新機將是重頭戲，從目前的傳聞來看，iPhone 15將搭載由台積電3奈米代工的A17處理器，手機充電接口將從Lightning轉為Type-C接頭，可能因此附送充電線，且全系列手機都將使用動態島，過往瀏海造型將走入歷史。

傳聞指出，iPhone 15 Pro手機的外殼將採用鈦金屬，邊框上會有磨砂紋防手滑，整體材質比過去更輕巧，但卻更耐磨抗腐蝕；iPhone 15 Pro Max有望搭載潛望式鏡頭，加強相機性能卻不會使機身太過厚重。

蘋果為了配合歐盟法規，iPhone 15將由Type-C充電接口取代Lightning接頭，外傳蘋果將依照消費者選擇的機身顏色，贈送相應顏色的Type-C充電線。此外，從第一代iPhone就配置的撥動式靜音鍵將改為按鈕式，並應用在iPhone 15 Pro以上機型。

至於在處理器上，iPhone 15 Pro以上機型將採用A17處理器，但iPhone 15系列將全面使用動態島造型，算是非Pro系列用戶的福音，由於A17處理器為台積電最新3奈米技術，為了反映成本，手機售價也會跟著上漲。