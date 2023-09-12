匯集了花蓮在地 17 個小農與店家的Toliek獨立客商城 今（12）日 正式開張，為慶祝商城上線，特別推出了Toliek獨立客部落生活大禮包，包含了部落風濾掛式咖啡隨身包 2 組、部落生活斜背袋、韓式暹羅香氛蠟燭、太魯閣族風格織布零錢包、刺蔥海鹽，以及阿特Q小辣椒，以上一組原價985元，限時促銷價880元；另還有部落編織禮盒，包含部落風濾掛式咖啡隨身包3組、月桃胡椒、阿特Q小辣椒及精美的新民阿嬤手工打包帶編織盒，以上一組原價700元，限時促銷價599元。

Toliek 獨立客商城今(12 )日在台北舉行上線記者會，商家代表出席推銷花蓮在地 17 個小農與店家的商品。（Toliek提供／古明弘台北傳真）

Toliek是阿美族語「編織」的意思，品牌LOGO本身也使用了原住民特色圖騰與編織的意象，期望協助花蓮在地商家突破地域與距離的限制，將部落樸實美好的風味帶給不同地區的消費者。

此外，愛是一條線關懷協會理事長江龍湘琪表示Toliek獨立客商城還與協會合作，舉辦各式工作坊，例如開辦手機美照速成班，邀請照相達人指導部落居民們如 何運用手機拍出美照；運用部落資源，邀請消費者來部落體驗部落美食與生活，將部落生活體驗、飲食文化推廣出去，並將城市資源帶到部落。