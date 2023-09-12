嘉義市目前已有2例本土登革熱確診病例，事後衛生局已於個案住家半徑50公尺進行室內化學防治作業。（嘉義市衛生局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市目前已有2例本土登革熱確診病例，事後衛生局已於個案住家半徑50公尺進行室內化學防治作業。（嘉義市衛生局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市目前已有2例本土登革熱確診病例，第1例5日確診，是在雲林縣古坑念書的未成年學生，另1名中年女性曾有台南出遊史，因出現症狀就醫，11日通報確診，嘉義市衛生局提醒民眾務必做好防治工作，尤其在暴雨過後，務必徹底清除輪胎等積水容器，避免病媒蚊孳生。

衛生局表示，今年第1例本土登革熱病例是名少年，平日在古坑鄉某校就讀，每天往返嘉義市，日前身體不適就醫，並告知在古坑念書，快篩陽性後立即送中央化驗，疾管署9月5日通報為確診個案。

另1名個案為中年女性，日前曾前往台南市旅遊，回嘉義市住處後身體不適就醫，醫師了解婦人活動史後，馬上採檢呈陽性反應，疾管署昨通報確診，事後衛生局已於個案住家半徑50公尺進行室內化學防治作業，並在個案住家周圍半徑100公尺進行環境孳生源清除及家戶宣導，也請社區住戶自我健康監測，環保局清潔隊也完成確診個案住家戶外200公尺的環境噴藥清消，確保室內及戶外雙重防火牆，以防堵疫情擴散。

衛生局提醒民眾，民主動做好居家環境巡檢，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」工作，配合市府執行戶內外登革熱防治噴藥，防止疫情擴散，如不配合者依傳染病防治法規定最高可處30萬罰鍰。

登革熱嘉義市