糖尿病會大增罹患心血管疾病、腎病變、視網膜病變等風險，如何逆轉糖尿病頗受關注，一篇研究指出，藜麥可以逆轉2型糖尿病的進展，藉由讓糖尿病前期的年長者，在4周以藜麥為唯一的碳水化合物來源後，不只體重明顯下降，血糖值也降低。研究認為，富含藜麥的飲食可降低餐後血糖、預防第2型糖尿病。

腎臟科醫師江守山在其臉書分享，一篇刊登於《營養學》（Nutrients）的研究。該研究是由加泰羅尼亞大學、巴塞羅那其他研究機構的研究人員，為了解藜麥可否降低餐後血糖值，以降低第2型糖尿病的進展，甚至逆轉糖尿病。研究人員藜麥對9名糖尿病前期65歲以上者進行為期8周的實驗。前4周參與者採用常規飲食，也就是一般穀物與蔬菜中存在的碳水化合物；後4周參與者以藜麥和100%藜麥的產品取代前4周的碳水化合物。

結果發現，採用藜麥飲食的4周後，參與者的體重平均下降了1.6公斤、BMI（身體質量指數）減少0.6、腰圍減少1.5公分。此外，受試者的餐後血糖值降低，研究人員認為，在年長者與高風險的糖尿病風險族群，若食用富含藜麥的飲食可以降低餐後血糖，顯示降低其罹患2型糖尿病的風險，這可能是一種有效的2型糖尿病預防方法。

藜麥又被稱為印地安麥、奎藜等，別稱灰米或小小米，是一種南美洲高地特有的一年生植物，種子與小麥極度相似，但並不屬於穀物類。不同於人類主要糧食的穀物大多屬於禾本科，藜麥屬於莧科，所以被稱作「偽穀物」。研究人員認為，藜麥含有必需氨基酸、不飽和脂肪酸、維生素、礦物質、高濃度蛋白質、膳食纖維，使其成為一種可降低血糖數值的食物。