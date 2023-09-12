Celebrating El Culichi.



It's Julio Urías Bobblehead Night presented by Bank of America! pic.twitter.com/3tQ3EK8UzM — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 4, 2023

洛杉磯道奇決定永遠揮別左投烏瑞亞斯（Julio Urías），結束客場6連戰回到主場之後，烏瑞亞斯的置物櫃被清空，人物壁畫遭移除，他本人也在公假中，而且合約將於季末到期，他的足跡徹底從球場消失。雖然他可能算不上好人（二度家暴案遭調查），但他是道奇2020年世界大賽摘冠的英雄。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）相信烏瑞亞斯不會回來了，他對媒體說：「這真的令人悲傷，從每個層面來說都令人悲傷。這是我們現在前進的方向，我對此也沒什麼可說的了，就如我先前講過的，這是一樁不幸的事件。」球團事先沒通知羅伯茲，直到他受訪的5分鐘前才得知此事。

27歲的烏瑞亞斯是墨西哥人，本月初毆打女友被捕，他的女友培瑞茲（Daisy Perez）曾經成為道奇的來賓，幫忙宣傳烏瑞亞斯的搖頭公仔。培瑞茲很漂亮，但在網路社群比較低調，外界對她所知不多，媒體還稱讚過他們是一對佳偶。烏瑞亞斯2019年5月被抓過家暴，當時禁賽20場，他將成為大聯盟首位因家暴而兩度受罰的球員。

道奇12日剛回家就在主場打了敗仗，開路先發貝茲（Mookie Betts）擊出生涯第48支首打席全壘打（本季第39轟），但敵不過教士馬恰多（Manny Machado）的雙響炮，終場教士11比8獲勝。貝茲48支首打席全壘打在大聯盟歷史並列第5，現役球員最多是藍鳥隊「春天哥」史普林格（George Springer）的56支。