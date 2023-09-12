新北警中和分局中和派出所日前接獲銀行通報，有民眾疑遭詐騙，員警立即趕往處理，成功攔阻詐騙新臺幣220萬元。

警員戴睿彣、謝柏辰8月28日下午1時許獲報到場瞭解，行員表示詢問51歲之孫姓女子提款用途時，孫女說要投資虛擬貨幣，加上提領大筆金額，行員擔心孫女遭受詐騙故通報派出所協助，後員警詢問孫女，卻說家人要創業需要資金，才會特別去貸款220萬資助家人。

戴員見孫女前後說詞不一，進一步詢問是否有告知家人，沒想到孫女又改口說是要投資虛擬貨幣，稱從7月開始透過一名男網友進行投資，且陸陸續續都有獲利進帳，戴員聽到「網友」、「虛擬貨幣」等關鍵字，運用執勤經驗提醒孫女可能遭遇詐騙。

經其同意後查看兩人之對話內容，發現除了用甜言蜜語、蠅頭小利哄騙孫女繼續投入大筆金額外，這名男網友甚至要求孫女不可以告訴警察投資一事，當時恰好男網友打電話詢問孫女為何還未提款，黃員接起電話便立刻遭對方掛斷，回撥的電話再也沒有回應，孫女這才恍然醒悟，自己確實遭到詐騙。

孫女表示，再也不會相信對方，順利攔阻詐欺，孫女對於員警及行員之協助頻頻表示感謝。

中和分局呼籲，網路交友隔層螢幕，民眾更應謹慎小心、多方求證，切勿洩漏個人資訊甚至是與對方有金錢往來，以防傷了荷包又傷心，民眾如有疑慮，務必撥打165反詐騙專線或110報案求助。