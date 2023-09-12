前新竹市文化局長錢康明昨天爆料市長高虹安的「好朋友」約他談跨年晚會的事、在喬事情，由於高虹安今早受訪再次表示，竹市沒有要辦跨年晚會。錢康明下午是氣的再發文，連喊3次說謊、說謊、說謊，並預告明天中午12點見！

針對錢康明爆料指高虹安「好朋友」約他談市府跨年晚會的活動，並指控這位「好朋友」常約市府祕書、主任、府內人員外出談事情，指有政治親信干政。

高虹安男友李忠庭昨天下午先發出聲明表示，他是與錢康明於高虹安擔任立法委員期間，因地方服務事務而結識，並於多部影音及歌曲等藝術創作有所合作因而熟識。由於是舊識好友，因此錢前局長於今年3月時接受高虹安市長延攬、自台中赴新竹就任文化局長後，與本人多有互動。

之後因市府初步萌生舉辦跨年晚會意向，當時錢康明與他對跨年晚會活動音樂方面，相互聊天及討論，但他深知無權干涉市府任何業務，亦無任何市政決策權，故絕無所謂約談局處首長或市府祕書私下喬事情等情事。

市府晚間也發聲明說，新竹市府跨年活動，原僅有小型活動之發想，並於6月通過追加預算350萬元，後因新竹縣長楊文科主動聯繫討論大新竹跨年活動，為避免跨年當日活動重疊，雙方縣市首長達成共識，採縣市共同支持民間舉辦方式，僅由縣市政府協助相關場地租借、交通管制等跨局處協調工作，而不使用任何公帑舉辦跨年活動，經查文化局迄今亦並無辦理任何跨年活動之規畫與招標程序，絕無任何所稱外人喬標案或可特別關心之情事。

而高虹安今早出庭後接受媒體訪問，再度表示，今年已經和新竹縣長楊文科達成共識，不會辦跨年晚會活動，所以更沒有所謂的外界、外人會去喬事情的空間，這些她也跟政風處強調，向處長表示在3天之內約談市府局處首長、機要祕書，了解是否有接觸的狀況。

錢康明下午再於臉書貼出高虹安稍早受訪新聞，並怒指「新竹市跨年晚會的事說謊！說謊！說謊！明天中午12：00見。」

錢康明的預告爆料，應是有備而來，因其稍早曾發文怒罵高虹安與好朋友「辯、辯、辯、騙、騙、騙，認錯、道歉從來都不是兩位的選項嗎？送胡蘿蔔不成後，開始要揮棒子了嗎？竟然用我的朋友來要脅我，本來想說該告一段落了，現在只好---繼續。」明天中午恐又會是核彈級爆料。