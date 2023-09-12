日前有媒體在網路進行「最不滿意內閣」票選活動，農業部主委陳吉仲以42％奪冠。立委今(12)日表示，從去年缺蛋以來，中央和地方的通報機制出現斷鏈，農業部顯得失職、失能、失控；而農業部長陳吉仲企圖干預市場機制，導致了今年的缺蛋危機，陳吉仲因此被網友認為是最不滿的內閣。

媒體日前以「現任內閣中，以下部長你最不滿意誰的表現？」進行網路民調，其中高達42％認為是農業部長陳吉仲，其他部長依序為經濟部長王美花、數位部長唐鳳以及衛福部長薛瑞元等。

民眾黨立委邱臣遠今(12)日指出，超思雞蛋的羅生門吵了一周，陳吉仲回應時越說越不清楚，2020年的缺口罩、缺疫苗、缺快篩到高端合約封存、採購爭議，以及綠能等，執政黨許多作為都讓各界在質疑特定利益結構在上下其手。

邱臣遠說，如今的缺蛋證明農業主管機關無法掌握整體產銷的狀況，農業部卻始終不願面對真相，陳吉仲過去面對農損與對岸的貿易壁壘障礙時，都是靠大撒幣來獲得短期的政治效益。

2021年7月因為新冠疫情導致雞蛋滯銷，當時農委會就提出獎勵補助加速淘汰老母雞，同年底就出現缺蛋的徵兆，2022年日本停止對台雞蛋供應，導致2023年出現蛋類短缺，加上本土禽流感疫情肆虐，但中央和地方的通報機制出現斷鏈，導致「瞞報」現象不斷，農業部顯得失職、失能、失控。

邱臣遠表示，陳吉仲自詡農經專家，但這次雞蛋供銷卻企圖透過政府資源控制市場價格，傲慢自大與農業部的不作為，直接導致今年的缺蛋危機，陳吉仲更是網友認為最不滿的閣員。