威力彩連槓23期，周四（14日）開獎日適逢「鬼門關」，預估頭獎獎金上看5.7億，小孟老師在臉書點名牡羊座、雙子座、獅子座、處女座，以及生肖兔、龍、馬、狗手氣最旺，開運時間則分別為早上11點至下午3點、晚上7至8點，建議可往西南方投注站購買彩券，有望獲財神眷顧。

▍第4名：處女座

太陽移入本命元辰宮位的處女座，財富能量旺盛，有望招來好財氣，建議下注前冥想金色的龍或兔子，就能獲得良好表現。

▍第3名：獅子座

金星與火星進入獅子座的本命宮，顯示財運爆棚，建議下注前在紅包袋內放一張1000元紙鈔和一條紅線，象徵綁住源源不絕的財富。

▍第2名：雙子座

火星加快移入雙子座的偏財投資宮位，並且進入第五宮，顯示可透過家人幫忙下注，就能夠帶旺自身財氣。

▍第1名：牡羊座

太陽加速移入牡羊座的偏財宮位，建議下注前可喝代表太陽的黃色飲料，例如芒果汁、西瓜汁、楊桃汁，象徵藉由太陽能量來吸收大量財氣，就能夠帶旺財運。