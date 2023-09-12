台奧合作共製的韋伯歌劇《魔彈射手》，接連在高雄、台北兩地演出，舞台設計師朵夫勒（Thomas Dörfler）解析其舞台設計概念，原來是打造了一片「條碼森林」，也和現代人的生活相呼應。

朵夫勒表示，原始故事背景的「森林」應該是無所不在，而且圍住人們的程度，是現代人無法理解的。因此，他試圖創造出一片森林，讓現代人感到無處不在且具有吸引力；他建立一片條碼森林，就像樹林一樣，現代人也被這些條碼包圍。

此外，劇中的象徵物──標靶，一圈圈的圖樣看起來也像圓形的條碼，和條碼森林的意象不謀而合。

導演萊特麥爾將這個製作設定在其寫成的年代，也就是1821年前後，略跳脫原劇設定在三十年戰爭結束的年代。萊特麥爾表示，早期畢德麥雅時期（Biedermeier，約1815～1848）的資產階級，其規矩和潛在道德上的雙重標準，與劇中的情境是符合的，一個相當排外的村莊社區，容不下像馬克斯和亞嘉特這樣敏感、細膩的人。

因此，服裝設計師齊默爾曼（Michael D. Zimmermann）以畢德麥雅時期的服裝為基礎，在用色上非常保守節制，各群體之間有很明顯的區別，合唱團的群眾以黑色為主，獵人們則是灰色，只有魔鬼薩米耶是綠色、歐托卡為紅色，亞嘉特則是純白色，透過顏色搭配，使歌劇的樣貌有明顯的結構。

台北市立交響樂團這次擔任樂團演出，團長郭佩瑜表示，此次三方合作，從策劃、製作、執行、排練各方面都是全新的挑戰，「共製的理念也促使我們克服空間及地理上的限制，積極展開北、高兩地密集的視訊協調、歌手的排練及多項前置工作。相信這部浪漫時期最具影響力的德文歌劇，會在多方合作下完美呈現給聽眾們。」台北場次將於9月15日至17日在台北表演藝術中心大劇院登場。