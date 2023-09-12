我國駐阿根廷代表處大使謝妙宏於貿易洽談會開幕致詞表示，阿根廷是南美重要經濟大國，市場潛力龐大。雖然近年經濟面臨挑戰，但阿國政府大力支持製造、資訊服務等產業發展，在機械零組件及資通訊設備等方面的需求，是我國企業切入的機會。阿根廷國會商業委員會眾議員巴契(Karina Bachey)表示，台灣是國家發展的典範，透過發展半導體、資通訊等產業及培養專業人才累積厚實國家競爭力，並期許阿根廷與台灣在商業、文化及教育領域創造更多交流互動。

外貿協會指出，智利是我國在拉丁美洲第三大貿易夥伴，僅次墨西哥及巴西，2022年台智雙邊貿易總額超過19億美元，智利為拉丁美洲經濟發展最穩定、開發程度最高國家，雖人口僅有1982萬人，但平均消費力高，我國高階電競電腦及高等級自行車等產品在智利市場頗受好評。而阿根廷極富農業與礦藏天然資源，為人口超過4000萬之中所得國家，係拉丁美洲第3大經濟體，為二十國集團(G20)成員之一，這兩國均是我國企業拓銷拉丁美洲必須掌握的重要目標市場。