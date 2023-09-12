蘋果將於台灣時間明（13日）凌晨1點發布iPhone 15系列新機，有網友昨天表示，雖然iPhone 15快上市，但一支手機要3、4萬元，價錢真的有點硬，此話一出引起網友討論，不少果粉指出，蘋果最強優勢是耐用，「一支iPhone用四年以上，算算價格也還好」。

這名男網友昨天在臉書「爆廢公社二館」發文，iPhone 15即將上市，但外界流出的傳聞中顏色他覺得很醜，鏡頭部分還是iPhone 15兩顆鏡頭、iPhone 15 Pro三顆，且觀察外媒爆料的價格，一支手機落在3到4萬元之間，價格真的有點硬，賣的太貴。

對此，許多網友紛紛留言：「看到這價格都不敢換」、「早已不再追求新iPhone」、「現在是買信仰的好嗎」、「再貴，分期都有人買得起」、「我自己從6s開始拿iPhone的，我覺得這幾年iPhone已經沒有很大的改變」，還有人說「貴永遠不是蘋果的問題，是你的問題」、「只會越賣越貴」。

但有些果粉也跳出來表示，iPhone價格確實貴，但真的耐用，「一支可以用3年就物超所值了，之前i6s用6年」、「其實用好幾年再換，真的CP值很高」、「一支用6年應該頂得住」、「我去年i7換i14，看樣子我要等到i20才能換了」、「我的iPhone 8用了6年還在用，還不會卡頓」、「一戰7、8年當然選蘋果」。