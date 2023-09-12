國民黨立委王鴻薇。（中時資料照，姚志平攝）

進口蛋爭議近期備受各界關注，台農蛋品今（12）日發聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。對此，國民黨立委王鴻薇點名日前保證巴西蛋保存期限沒問題的農業部畜牧司副司長李宜謙，嗆問他這些過期雞蛋「要不要自己吃給大家看？」

台農蛋品負責人涂萬財今日說明，所有進口雞蛋都會依食藥署相關規定辦理，因台農每日洗選量極大，且批次較多，導致本批巴西進口雞蛋誤標效期，雖然仍在來源蛋場的有效期限內，但目前已主動全面回收下架。

王鴻薇今在臉書發文表示，在她提出檢舉後，李宜謙為了幫超思說話，竟然稱這幾批巴西進口蛋有用食用臘做噴膜處理，因此保存期限最長可達4個月，完全沒有問題，但農業部公告提到，進口雞蛋依進口來源國不同航程，需時約1日至35日不等，冷藏保存效期為90天。她痛批，農業部食安規則朝令夕改，護航超思沒有下限。

王鴻薇指出，台農蛋品已全面回收下架巴西蛋，等於是一計重重打臉，農業部要不要向全民交代，怎麼會為了超思，讓這些雞蛋有效期限可以多1個月？她也嗆問李宜謙，這些過期雞蛋「你要不要自己吃給大家看？」