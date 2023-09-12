台中捐血中心血庫拉警報，捐血中心近日將陸續與民間團體舉辦捐血活動，鼓勵民眾捐血救人。（台中捐血中心提供／馮惠宜台中傳真）

大雨下不停血庫又見底了，台中捐血中心統計今（12日）A、O、AB型血液庫存量仍不足7天安全庫存，其中A型血甚至盪到只剩4.7天；捐血中心也呼籲民眾獻出熱血，並公告將與大里瘋蝦釣蝦場、台中市東興市場張恒侯慈善會合作舉辦捐血活動，業者大方祭出泰國蝦與紅條魚，鼓勵民眾捐血救人。

台中捐血中心供應台中、彰化、南投以及雲林4縣市醫療院所每日約1800袋用血；截至12日中午統計血庫目前A型血只剩4.7天，B型血尚有8.7天，而AB型血只剩4.9天，0型血剩6.0天仍不足7天安全庫存量。分析是因為近日各處大雨不斷造成民眾捐血意願低，另，大專院校也剛開學，校園捐血活動也都還未開始。

台中捐血中心也預告9月27日將與大里瘋蝦釣蝦場合作舉辦「捐血500cc送活泰國蝦」活動，民眾捐血500cc即送活泰國蝦一斤和其餘等生活用品，若是無法捐500cc的民眾，歡迎找朋友一起合捐500cc，一樣有送泰國蝦ㄧ斤，當日活動泰國蝦限量250斤，送完為止。時間從上午9時30分到下午4時，地點在大里區日新路580號。

另，台中市東興市場張恒侯慈善會（張飛廟）也將在10月3日於北區中清路一段36號仁美時尚飯店舉辦捐血活動，捐500cc就贈紅條魚，這項活動由東興市場主委楊文志和常立武發起，除了送限量紅條魚，還特別準備了台中監獄相當搶手的「狀元糕」，要送給捐250cc的民眾，送完為止。

台中捐血中心指出，民間募血匯聚各界愛心，歡迎各血型、身體健康無虞之民眾，攜帶身份證、戴口罩，前來挽袖捐出熱血。