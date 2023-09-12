絕對武力CS:GO「ESL職業聯賽」（ESL Pro League）小組賽C組賽事，即將於本週三（9/13）晚間起正式開打，參賽隊伍來自世界各地，比賽採BO3（3局2勝制）雙敗淘汰的賽制，在HLTV網站（https://www.hltv.org）上可以找到直播，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

9/13（三）22:00，NaVi戰隊 @ 5YCL戰隊，推薦：正確比數「2：0」（NaVi戰隊勝）

先說NaVi（Natus Vincere），來自歐洲的隊伍，世界排名第9，近3個月比賽的勝率53.8%，隊內的明星選手，來自烏克蘭的狙擊手s1mple，更是被譽為CS:GO史上最出色的選手之一。8月初在德國舉行的IEM科隆站（IEM Cologne）賽事，是CS:GO年度規模最大、等級最高的國際賽事之一，NaVi雖然在B組開幕戰敗給世界排名第11的MOUZ戰隊，意外落入敗部。不過，落入敗部的NaVi，隨後又以直落2的比數，擊敗世界排名第6的FaZe戰隊，也說明NaVi陣中選手的實力不俗。再說5YCL（5yclone），來自中國的隊伍，HLTV世界排名第52（截至9/4，以下同），近3個月比賽的勝率66.7%，以亞洲賽事為主，因此勝率僅供參考。8月底舉行的IEM雪梨站亞洲區預選賽（IEM Sydney Asia Closed Qualifier），5YCL敗給同樣來自中國的年輕隊伍LVG戰隊（Lynn Vision），無緣晉級正賽。緊接著，9月初剛結束的「PPL聯賽」（Perfect World Arena Premier League），5YCL在決賽中又以1：2不敵LVG，與冠軍寶座失之交臂。整體來看，5YCL的近況不甚理想，想要在強隊如雲的C組中脫穎而出，難度頗高，本場比賽，雙方實力差距不小，看好NaVi能輕鬆拿下勝利，推薦投注2：0。

9/14（四）1:30，費南帝克FNC @ 帝國電競IMP，推薦：「大2.5（局）」勝

先說FNC，來自歐洲的隊伍，世界排名第15，近3個月比賽的勝率37.5%。在IEM科隆站從入圍賽打起，一路晉級至正賽，並在正賽A組遭遇世界排名第4的ENCE戰隊，以及世界排名第7的GL戰隊（GamerLegion），最後以2連敗的戰績，結束隊伍的德國之旅，陣中29歲的步槍手KRIMZ，在戰場上的宰制力已不如從前。再說IMP，來自巴西的隊伍，世界排名第18，近3個月比賽的勝率33.3%，略低於FNC。在IEM科隆站同樣從入圍賽打起，首輪BO1（1局定勝負）的比賽，以9：16的分數，敗給世界排名第14的蒙特（Monte）。進入敗部的IMP，先是擊敗世界排名第28的格雷獵犬（Grayhound），其後又敗給世界排名第10的NIP戰隊（Ninjas in Pyjamas），最終止步於入圍賽，無緣晉級正賽。本場比賽，兩隊近期在國際大賽上的表現相去不遠，雙方戰力相當，看好打滿3局，推薦投注大分。