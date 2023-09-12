彰化縣警局員林警分局村上派出所警員蕭兆勛，昨晚執勤發現1名少年騎乘的機車後車燈未亮，上前關懷時查出其竟是被通報協尋的失蹤少年，一問才知少年懷抱音樂夢，卻因課業問題屢和家人爭吵，因此憤而離家，經苦勸後，通報少年家人將其帶回。

該名懷抱音樂夢的少年為追尋夢想，與其母親因學業問題發生爭執，少年憤而在前天深夜騎車離家，徹夜未歸，不知去向。

少年沒有手機可聯繫，其母親在住處附近焦急尋找未獲後，因少年領有身障手冊，擔心發生意外，遂向警方報案。

村上派出所警員蕭兆勛昨晚在大村鄉中山路2段與中正東路口執勤時，見1名少年身著深色衣物又騎乘之機車後車燈未亮，影響夜間行駛安全，將其攔停。

少年未攜帶證件，於警方詢問出生年月日時又一度應答不出，後經多重資料比對，確認其為經協尋1天1夜的失蹤少年。

警方隨即通知少年母親，告知少年安全無虞，但少年母親因有幼子需照顧，無法抽身前來接少年返家。員警蕭兆勛、黃勁堯擔心少年已離家一夜，精神狀況不佳，考量少年安全，決定護送少年返回彰化市住處，平安交由黃母照顧。

員林警分局長葉文啟表示，失蹤人口案件對每一個家庭都很重要，失蹤兒少的樣態牽涉警政、社政、教育問題，更少不了民間協尋及失蹤防治，才能讓失蹤人口早日回到家庭。