台北捷運在改裝車廂內增加醒目的「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，讓乘車環境更友善。（台北捷運公司提供／劉彥宜台北傳真）

為提升乘車舒適度，台北捷運參考韓國、新加坡等國外地鐵作法，試辦改裝中和新蘆線2部列車，將第2至5節車廂車門前方中央立柱移除，打造更加順暢的搭乘動線。另，改裝車廂內多了醒目的「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，讓乘車環境更友善。

台北捷運公司表示，參考國外地鐵相關措施後，評估於中和新蘆線先行試辦改裝2部列車。移除第2至5節車廂車門前方中央立柱，保留車廂上方環形扶桿、手拉環，讓攜帶大型行李、嬰兒車及使用輪椅的旅客進出更便利；至於年長者、孩童或有需求的旅客，可多加利用座位、車門兩側的立柱或扶手，維護乘車安全。

北捷說明，保留第1、6節車廂車門前方中央立柱，是因平日離峰及假日全天開放自行車上捷運，且自行車需停放於車門前中央立柱兩側。未來將持續蒐集旅客意見，納入後續試辦評估參考。

另，為加強宣導旅客充分使用車廂內部空間，北捷本次改裝的2列車，車廂頂部及地板分別張貼「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，分流上下車旅客。

北捷補充，本案目前為試辦階段，實際觀察民眾使用情形，對於攜帶大型行李、嬰兒車及使用輪椅旅客上下車動線，確實有所助益，後續將持續蒐集旅客意見進行調整。