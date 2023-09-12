劉品言將延續歷年金鐘歡樂氛圍。（三立提供）

金鐘獎3美主持人，劉品言（左起）、陳亞蘭、鍾欣凌。（三立提供）

第58屆金鐘獎將於10月20、21日舉辦，本屆典禮由陳亞蘭搭檔劉品言主持節目、鍾欣凌獨挑大樑主持戲劇類頒獎典禮。3人今（12日）出席典禮主持人公布記者會，表示為了把寶貴的時間留給入圍者，已經決定不走星光大道。

為了控制典禮時間，主持群常苦惱要不要管控得獎者的得獎感言，3人表示這次會把時間留給得獎者，去年得到視帝的陳亞蘭坦言不知道去年超時多久，「得獎時的情緒很亢奮，我去年就體驗到辛苦30幾年得到獎的心情，是對這個產業的熱情跟對家人的感謝，我們今年還是要讓主題清楚明顯，希望整體氛圍溫暖」。

陳亞蘭2009年曾與徐乃麟、白歆惠一同主持第44屆金鐘獎，她透露當時恩師楊麗花特別借出價值不菲的珠寶飾品，這次就不敢再勞煩了，「她會給我禮服的建議，不會直接幫我選，現在對我比較放心。」

她說，宣佈主持後，楊麗花擔心增加壓力所以目前都還沒有叮囑，「她看到主視覺時有誇獎我們3個很漂亮，她去年為了我等到很晚才睡，稱讚金鐘獎一年比一年好、很精彩」。

談到主持壓力，陳亞蘭開玩笑說不緊張，因為目前什麼都不敢想，「一想就會睡不著，我們有不斷開會，希望把最好的呈現給大家，現在不敢想太多，不然活不下去。」劉品言說，歷年參加金鐘獎都像一場歡樂的派對，她希望今年可以延續同樂會的溫馨氛圍。