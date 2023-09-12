中信的解說人員向仁愛國小同學解釋ATM運作。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

仁愛國小同學從模型了解地產相關發展歷史。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

仁愛國小同學騎乘當年的風靡全台的「偉士牌」機車合影。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

仁愛國小參訪同學與中信文薈館館方人員合影，結束開心的體驗參訪行程。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府長期推動中小學生技藝教育，並連續2年與中國信託文薈館合作辦理國小高年級職場體驗活動頗受好評後，今年擴大至國中7年級學生，將國小職業試探教育與國中生涯發展教育結合辦理。於推出報名簡章後，720個名額立即額滿「秒殺」。同學除了可以體驗1000萬的實際重量外，也能了解金融業的實務運作情形，相當開心。

基市府教育處表示，此次活動結合生涯規畫與商管職群，於2023年9月至明2024年1月期間，舉辦｢112學年度國中小生涯發展教育與職業試探職場擴大體驗活動｣，共計24梯次，720個名額，開放報名後就迅速「秒殺」額滿。

教育處說，館內的創新體驗區讓孩子親身體驗到了新台幣1000萬的實際重量，同時也透過VTM金融遊戲，體驗到未來金融的便利服務。而｢理財童話村—生活中的財商教育｣年度特展，讓孩子融入童話故事中，了解股票及貨幣在生活中所扮演的角色、更讓孩子走入中國信託的實體銀行，透過各國錢幣換算、職業工作內容分享和取號流程，了解銀行內部實務狀況。

於12日參訪的仁愛國小的高同學表示，日常生活中雖然看得到｢錢｣，但只知道｢用｣卻不知道｢由來｣，今天活動非常活潑好玩，讓我們知道了貨幣、股票和銀行在生活中的重要性與便利性。也有同學開心的說到，透過活動可以知道爸爸媽媽平常賺錢的不易，要更小心謹慎的用錢。

教育處指出，為了讓孩子從小啟蒙生涯規畫意識並結合職業試探教育，從111學年度所舉辦的文薈館體驗活動相當受歡迎，因此112學年度起向上延伸至國中7年級學生，預計往後每學期都會與文薈館進行合作，將理財教育真正落實到基隆孩子們的生活層面中。

教育處強調，期待藉著連結國小與國中兩階段生涯、職業試探教育，能夠協助學生認識工作世界及所需基本知能，更希望藉由多元的實務接觸，幫助學生探索自己的性向及興趣。