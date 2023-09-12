鬼月還沒結束，一名網友分享「超毛巧合」，前陣子買了電子鐘，今（12日）凌晨意外發現時鐘上星期幾的欄位竟顯示「DIE（死亡）」，讓他當場嚇歪，後來才發現一切都是烏龍，是他當初設定的語言錯誤，本來要設英文，結果意外按成德文，而今天是星期二，德文的周二縮寫是「DIE」，引起網友討論。

一名網友昨在臉書社團《記者爆料網-公開版》分享，前陣子家裡時鐘壞了，他網購一款多功能電子鐘，上周收到以後，用了幾天都很滿意，直到今（12日）凌晨到客廳拿東西，意外看到星期幾的欄位出現「DIE（死亡）」，讓他頓時毛骨悚然，加上正逢鬼月，讓他整晚睡不好。

原PO表示，9月12日是周二，正常來講「Day」的欄位應該要顯示「TUE（英文周二Tuesday的縮寫）」才對，但卻出現了「DIE」，他只好安慰自己應該是鬧鐘有問題。

原PO指出，準備辦理退貨之前，他上網查了一下時鐘的資訊，意外發現應該是自己當初設定鬧鐘的時選錯語言，本來應該要設定英文，結果意外按成德文，而德文的周二是「Dienstag」，縮寫就是「DIE」。

貼文引起網友討論，「半夜看到真的會嚇死」、「長知識了」、「半夜看到這3個字真的會嚇一跳」。