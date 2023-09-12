大陸今年初頒布新制，4月起只要營運主體(占5成營收)在大陸的企業，想赴海外掛牌、或是未來增資時，都需要大陸證監會「點頭」並做備查，由於富世達為大陸品牌手機廠摺疊手機軸承主要供應商，來自大陸相關營收佔公司整體營收逾5成，成為首家因為IPO受到新制規範的準上市公司，公司亦因此延後上市3個月，不過經過漫長等待，今天傳來好消息，接獲中國證券監督管理委員會回覆，富世達暫不納入境外上市審案管理範圍，讓富世達上市案順利解套。

在接獲中國證券監督管理委員會回覆後，承銷券商表示，將正式啟動後續上市掛牌程序，市場推估，順利的話，富世達今年底前有望上市掛牌。

富世達主要產品包括3C電子產品轉軸組件等，董事長為黃祖模、總經理為沈旻勳，目前公司實收資本額為6.045億元，今年上半年稅後盈餘為2.54億元，年減13.41%，每股盈餘為4.21元，累計前8月合併營收為32.98億元，年減4.72%。