基泰建設於大直街94巷的都更案發生嚴重工安事故後，後續處理與賠償問題等爭議延燒至今。針對基泰本須將1億元款項匯至北市府指定的富邦銀行帳戶，事後基泰卻被抓包匯給自己的戶頭「左手給右手」。歷經紛爭後，台北市政府稍早證實，基泰於12日下午已將1億款項匯入市府指定的帳戶。

基泰建設總經理馮先勉11日晚間與住戶舉行協調會時，公布匯款證明表示已經將1億元匯入北市富邦銀行帳戶，並直指是法務局不願簽「信託契約」。對此法務局與北市府發言人殷瑋隨即回擊，表示基泰僅是將1億元匯入其名下於富邦的戶頭，換言之只是「左手給右手」，基泰還是隨時可以將1億元領出或轉走。

台北市長蔣萬安12日上午受訪時，直言昨日法務局長與市府發言人都說得很清楚，北市府的態度就是要求基泰出來面對、負起責任，「我在乎的是災民的眼淚不是建商的眼淚。」蔣萬安說，基泰所承諾的1億元到目前為止都沒有匯到指定戶頭，台北市政府就是站在災民的立場，以災民的權益為最優先考量，會持續要求基泰落實承諾。

而在蔣萬安上午喊話後，台北市政府稍早也證實，基泰建設於12日下午將1億元款項匯入市府指定之帳戶。北市府發言人殷瑋表示，基泰今天下午已經將一億匯進市府指定帳戶；至於基泰所說的信託契約，殷瑋則表示目前尚未簽署，針對使用管理規則和信託架構還在研擬協商中。