新冠肺炎恐在秋冬又有一波流行，加上目前國內本土變異株，高達99％都是XBB為主流株，疾管署發言人曾淑慧表示，今年將進口600萬劑XBB疫苗，第一批200萬劑明天待食藥署審核後，最快9月最後一周就可以開打，第一階段先提供65歲以上接種，觀察3天，視打氣評估是否再往開下一階段。

疾病管制署今天公布，近期國內COVID-19疫情處於低點，上周每日平均新增44例COVID-19本土中重症確定病例、新增6例死亡，較前一周(8／29-9／4)之每日死亡平均數8例下降。

變異株監測部分，近四週監測總計，本土檢出病毒株XBB (99％)為主流株，重點變異株以EG.5 (25％)及XBB.1.16 (25％)為多，其次為XBB.2.3 (11％)。

WHO表示，XBB等變異株具較佳傳播力及適應力，為目前主流變異株，截至今(2023)年9月10日，依全球共享流感數據倡議組織(GISAID)資料顯示全球XBB及其衍生變異株占比約94.7％，其中以EG.5為多(36.2％)，其次為XBB.1.16(17.5％)，XBB.1.9.1(9.0％)及XBB.1.9.2(4.6％)占比持續下降，另XBB.1.5(12.2％)、XBB.2.3(9.8％)及XBB(5.4％)則持平。

疾管署今年共將進口600萬劑量莫德納XXB疫苗，明年度尚有900萬劑疫苗合約。曾淑慧表示，今年第一批共200萬劑，明天送到食藥署專家會議EUA審查，通過後再經過封緘檢驗後，九月底最後一周就會提供65歲以上年齡層公費接種。

曾淑慧表示，由於目前接種不太踴躍，開打後會觀察3天，打氣不好再擴大下一階段開打，希望儘量每個民眾都可以打到ＸＢＢ疫苗。