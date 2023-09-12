台中市警方日前清晨6時許巡邏經過西屯區漢口國中時，發現1輛自小客車停在路中間，員警上前察覺駕駛散發濃濃酒味，但他卻說是朋友開車載他的。警方清查身分，發現男子是詐欺通緝犯，依法將他移送偵辦。

台中警第六警分局何安派出所警員謝文耀、鄭琪霈，上周二（5日）清晨執行巡邏勤務，行經漢口路1段時，見有1輛自小客車閃著雙黃燈停在路中間，員警趕忙下車上前查看，發現駕駛疑似睡著，便輕敲車窗喚醒駕駛。

當車門打開時後，飄出濃濃酒味，張姓駕駛（50歲）下車後表示，雖然有喝酒但沒有開車，還說車上一共有3人，是朋友駕車載他回來。員警仔細看了看車內，卻沒發現另外2人。

警方調閱現場監視器確認，張男確實有駕車，且酒測值超標，查詢他身分赫然發現，已遭臺中地檢署發布詐欺通緝，全案依法移送偵辦。

警方呼籲，交通部推動之9月份「交通安全月」，以「車輛慢看停、行人停看聽」及「酒後不開車」為宣導重點，提醒民眾酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有需要，可以請代駕協助，民眾切勿以身試法，既傷身又傷財。

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