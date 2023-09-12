被暱稱為「小純」的Honeywell新品HPA400WTW純淨空氣清淨機，是專為孕婦和寶寶設計的好幫手，結合WiFi APP聯網功能隨時掌握室內空氣品質，自動偵測變化9段細緻風速，適合敏感的準媽咪和寶寶。

台灣長年處於高濕、高溫促進甲醛揮發速率的環境下，Honeywell小純能有效吸附有害揮發性氣體，並分解甲醛成水及二氧化碳，避免空污再次發散；H13 True HEPA：達到99.99%濾除A型流感、腸病毒等病菌，擁有濾淨8種病菌、5種過敏原的實測報告，超高效能即刻帶來好空氣；顆粒活性碳：吸附異味、強化除臭，寵物、香煙、馬路廢氣通通淨化；另外「小純」強化底部+2側三面進風設計，強化地面的空氣汙染源與落塵顆粒隨氣流淨化效果。

即日起在恆隆行官網、百貨專櫃販售，另在電商平台(蝦皮、momo、PChome)、全國電子、燦坤也有販售。百貨週年慶期間，至hengstyle恆隆行百貨專櫃購買Honeywell空氣清淨機，特別回饋點數5%，搭配百貨活動滿千折百最高回饋15%，買越多省越多，還有Dyson捲髮器滿額帶回家的好康。