立法院民主議政園區響應全國古蹟日，「省議會韶光年華」照片展將於16日登場，民眾於當日前往觀展，前100名完成任務的民眾將加碼贈送立法院帆布袋1只。（立法院中南部服務中心提供／潘虹恩台中傳真）

位於台中市霧峰區的立法院民主議政園區「省議會韶光年華」照片展將於16日登場，透過多張歷史老照片講述園區過往至今的轉型歷程，並同步舉辦「台灣民主百年追求巡禮」，民眾即日起到年底觀展就送絕版紀念品，16日當日觀展更加碼贈送帆布袋。

文化部文化資產局與歐洲同步於9月第3周末舉辦「全國古蹟日」活動，今年民主議政園區響應活動，同步於民主時刻館舉辦「省議會韶光年華」照片展，展出24張老照片，包括省議會時期的老照片16張，轉型活化期的照片8張，其中2張省議會於1957年左右興建時的老照片更是首度曝光。

民主議政園區說明，「省議會韶光年華」展覽自16日登場，展出至今年底。以「旅人行腳」、「活化轉型」為主軸，以園區落成前後的媒體報導，搭配民眾與園區景色交的老照片，講述園區從規畫設置，到轉型為民主議政園區的歷程。

民主議政園區同步舉辦「台灣民主百年追求巡禮」活動，鼓勵民眾前往觀展。即日起至年底，民眾到園區參觀議政博物館、民主時刻館常設展，以及朝琴紀念館的「台灣議會期成同盟會成立暨治警事件百年展」與「民主國會卅年特展」，完成觀展後即可兌換絕版紀念品「台灣省議會徽章」或「台灣省議會改制紀念章」任1份。

另，民眾若於16日「全國古蹟日」當日前往觀展，前100名完成任務的民眾將再加碼贈送立法院帆布袋1只。

民主議政園區前身是台灣臨時省議會，於1958年由台北遷往霧峰現址，並於1959年取消「臨時」兩字，台灣省議會正式成立，並於1998年熄燈，至今適逢25周年。民主議政園區不僅記錄台灣民主發展歷程，也成為民眾戶外教學與遠足踏青的好地方，多年來留藏著許多人的珍貴記憶。