在野檢討超思進口蛋爭議，國民黨團近期召開記者會，要求農業部長陳吉仲不要神隱，應出來面對；近日巴西蛋的保存期限又遭爆出超過4個月，再度引發一波爭論。《中時新聞網》也綜合蔡政府至相關人馬的說明，整理出「超思蛋」相關疑雲。

《中國時報》8日列出農業部專案進口雞蛋尚未回答的六大疑點，《中時新聞網》增列其他疑點，並努力找出包括政院副院長鄭文燦8日接受專訪及多位蔡政府官員連日回應，整理出QA如下，可發現仍有幾大問題無法釐清，或是答案不明確。

Q1：超思資本額僅50萬元，卻有能力墊付上億款項？

A：鄭文燦表示「資本額不是重點」，而是財務能力、調度能力、找蛋源的能力、安排進口流程的能力等，並指超思有此能力。（懂？）

Q2：過去從未進口的巴西蛋，卻在短時間符合防檢疫條件輸入？

A：依農業部防檢署4日表示，公告可准雞蛋進口的國家，須符合來源牧場28天未有禽流感疫情發生，且未施打禽流感疫苗之條件，巴西符合。鄭文燦則說，巴西在6月前沒發生禽流感，超思最後一批蛋是5月20幾號從農場出來，5月31日裝櫃從港出發，「巴西蛋」是禽流感疫情前進口的。（牧場名能說嗎？）

Q3：差價吸收經費來源改由農業金庫借款，恐觸犯《銀行法》？

A：農業金庫4日強調，依據《銀行法》規定須保密，故不方便說明。（....)

Q4：中央畜產會可向農業金庫借貸，但遭疑未提供十足擔保？

A：農業金融署表示，本案係經農業部認定係為維穩國內雞蛋產銷之貸款，屬農業金庫法定任務範圍。全國農業金庫辦理本項貸款悉依徵授信原則及內部規章辦理，提報董事會審議通過，並由農業信用保證基金提供保證，相關核貸過程並無不法。（自己說合法....）

Q5：中央畜產會稱所簽合約為代收轉付，但超思卻先墊付款項，末依約辦理？

A：農業部次長陳駿季7日表示，代收轉付是國際間常有的貿易形式，不過這次所有貨款都是超思自己先墊付，包含關稅、營業稅等。中央畜產會也說，雖然與超思的合約是以「代收轉付」方式簽約，但實際上超思全數8814萬顆雞蛋都是超思先墊付款項。（......）。

Q6：超思執行專案進口自2023年3月1日開始，但3月2日仍是歇業狀態？

A：.........

Q7：超思到底是不是1人公司？

A：農業部畜牧司長張經緯說「絕對不是」，強調它與知名蛋業者吳記蛋品有親屬關係脈絡，並說超思過去是透過其他貿易商辦理進口，但去年9月因為覺得代辦進口須有專業的人及資本，才成立超思公司。（可是，吳記蛋品董座後來接受媒體採訪說，與超思負責人僅有親屬關係但業務完全無關。至於超思若非1人公司，那是多少人規模的公司？ ？ ？ )

Q8：巴西蛋逾4個月保存期 竟上架？

「Lin bay好油」版主林裕紘10日指出，農業部防檢署日前指巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，結果被發現前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日，這些都有圖為證，為什麼這些進口雞蛋的保存期能超過4個月？不過，農業部對此曾回應，4個月是從國外雞蛋裝船後開始起算的保存期限，因此這批巴西蛋保存期限是9月底，而據食藥署規定，標示的製造日期就是洗選日期，只要在保存期限內都沒問題。

A：不過，台農蛋品12日說明，所有進口雞蛋都會依食藥署相關規定辦理，因每日洗選量極大，且批次較多，導致本批巴西進口雞蛋誤標效期，但這批雞蛋仍在巴西來源蛋場的有效期限內，已主動全面回收下架。