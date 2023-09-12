2015年7月，長春；2018年9月，瀋陽；2023年9月，哈爾濱。8年間，中共總書記習近平前後三度前往東北召開座談會。大陸官媒央視旗下新媒體「時政新聞眼」12日解讀，中共二十大作出「推動東北全面振興取得新突破」的部署。習近平總書記最近主持召開的這場座談會，也由五年前的「深入推進東北振興座談會」演進為「新時代推動東北全面振興座談會」。這場重要座談會釋放了哪些新信息？

三場座談會，開在關鍵節點

東北地區，擁有100多萬平方公里土地、1億多人口，曾是中共建政後工業的搖籃，也是全中國經濟的重要增長極，在大陸國家發展全局中至關重要。

2015年7月，習近平在吉林調研期間，專門在長春召開部分省區黨委主要負責同志座談會，東北三省及內蒙古黨委主要負責官員在會上發言。習近平指出，振興東北老工業基地已到了滾石上山、爬坡過坎的關鍵階段。

2018年金秋時節，習近平再次專程來到東北，從黑龍江、吉林到遼寧，四天時間裡，展開「大跨度」「跳躍式」考察。9月28日下午，他在瀋陽主持召開深入推進東北振興座談會。

在座談會上，習近平不回避問題，明確指出東北在體制機制、經濟結構、對外開放、思想觀念方面存在的「四大短板」；又寄語東北廣大幹部群眾32個字——解放思想、銳意進取，瞄準方向、保持定力，深化改革、破解矛盾，揚長避短、發揮優勢。

今年9月7日，總書記赴黑龍江考察期間，在哈爾濱主持召開了新時代推動東北全面振興座談會。他指出，當前，推動東北全面振興面臨新的重大機遇，要牢牢把握東北的重要使命，奮力譜寫東北全面振興新篇章。

八年間，三場座談會都開在東北振興的關鍵節點。

從長春座談會提出推動東北振興「四個著力」，到瀋陽座談會提出深入推進東北振興六方面要求，再到這次哈爾濱座談會強調五項重點工作，習近平在每場座談會上都作出關鍵部署。最近這場座談會談到的一些關鍵詞，更是折射了習近平對東北振興的深邃思考和長遠謀劃。

關鍵詞一：「五大安全」

在這次座談會上，習近平指出，新時代新征程推動東北全面振興，要牢牢把握東北在維護國家「五大安全」中的重要使命。

國家「五大安全」，包含哪些方面？在五年前的瀋陽座談會上，習近平早就言明：東北地區是中國重要的工業和農業基地，維護國家國防安全、糧食安全、生態安全、能源安全、產業安全的戰略地位十分重要，關乎國家發展大局。

「五大安全」，都是「國之大者」。透過這些年來習近平的東北考察足跡，「五大安全」，無一不是關注重點。

就在這次黑龍江考察期間，習近平提出明確要求：要牢牢把握在國家發展大局中的戰略定位，在維護國家國防安全、糧食安全、生態安全、能源安全、產業安全中積極履職盡責。

在維護國家「五大安全」方面，東北三省及內蒙古交出了怎樣的「成績單」？

在9月7日的座談會上，習近平一一列舉：國家糧食安全「壓艙石」作用進一步夯實，產業安全基礎不斷鞏固，能源安全保障作用不斷強化，生態安全屏障不斷築牢，國防安全保障能力穩步提升。

國家安全是民族復興的根基。在維護國家「五大安全」方面，東北地區承擔重要使命，也被寄予厚望。

關鍵詞二：「新質生產力」

這次黑龍江考察期間，習近平指出，要整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。

在9月7日的座談會上，習近平再次強調，要「加快形成新質生產力」。

在「新質生產力」這一關鍵詞的背後，是習近平對創新一以貫之的高度重視。

早在2013年8月赴遼寧考察時，習近平就指出，必須敢打市場牌、敢打改革牌、敢打創新牌。要抓住新一輪世界科技革命帶來的戰略機遇，不斷增強企業創新動力、創新活力、創新實力。

從時不我待推進科技自立自強，只爭朝夕突破「卡脖子」問題，到牢牢扭住自主創新這個「牛鼻子」、發揮科技創新的「增量器」作用，每次赴東北考察，習近平必談創新。

在這次座談會上，習近平強調的第一項重點工作，就是要以科技創新推動產業創新，加快構建具有東北特色優勢的現代化產業體系。

更多「新質生產力」，將在東北大地萌發、噴湧，蔚為大觀，未來可期。

關鍵詞三：「黑土地」

在9月7日的座談會上，習近平指出，當好國家糧食穩產保供「壓艙石」，是東北的首要擔當。

東北是世界三大黑土區之一，這是擔當「壓艙石」的底氣。習近平很早就關注到黑土地，把它比喻為「耕地中的大熊貓」。他也很早就意識到，黑土高產豐產的同時也面臨著土地肥力透支的問題。

2016年5月赴黑龍江考察時，習近平指出，要採取工程、農藝、生物等多種措施，調動農民積極性，共同把黑土地保護好、利用好。

此後，習近平多次踏訪東北的黑土地，要求採取有效措施切實把黑土地保護好、利用好，使之永遠造福人民。

去年6月24日，《中華人民共和國黑土地保護法》獲得通過，自當年8月1日起施行。這是中國首部針對黑土地保護的專門法律，也是「長牙齒」的硬措施。

在這次座談會上，習近平再談「黑土地」：加大投入，率先把基本農田建成高標準農田，同步擴大黑土地保護實施範圍。

在廣袤富饒的黑土地「加持」下，再插上科技的翅膀，多措並舉、多管齊下，東北地區就能夠當好國家糧食安全「壓艙石」，就能夠做到習近平所要求的「確保平時產得出、供得足，極端情況下頂得上、靠得住」。

關鍵詞四：「留人」

在9月7日的座談會上，習近平強調的五項重點工作中，有兩項指向了同一個關鍵詞——「留人」。

先看其中一項：「要提高人口整體素質，以人口高質量發展支撐東北全面振興。」

發展的目的為了人，發展的動力來自人。今年5月，習近平在主持召開二十屆中央財經委員會第一次會議時指出，當前中國人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化的趨勢性特徵，必須全面認識、正確看待中國人口發展新形勢。

人口、人才流失，一度是東北之痛，也是習近平的關切。

2020年赴吉林考察時，習近平曾強調，要創新人才工作政策、體制機制、方式方法，積極營造拴心留才的良好環境。

在這次東北振興座談會上，習近平再次「把脈開方」：「加大對東北高校辦學支持力度」「支持東北留住人才、引進人才」「全面推進鄉村振興，努力留住現有人口」。

再看另外一項：「要進一步優化政治生態，營造良好營商環境。」

2016年3月，在參加黑龍江代表團審議時，習近平指出，要深入推進法治建設，著力打造全面振興好環境。「法治化環境最能聚人聚財、最有利於發展。」

在五年前的瀋陽座談會上，習近平提出深入推進東北振興的六方面要求，其中第一方面就是以優化營商環境為基礎，全面深化改革。總書記指出，要多方面採取措施，創造拴心留人的條件，讓各類人才安心、安身、安業。

這些年，東北地區發展觀念在變、幹部作風在變，營商環境也在變。

在9月7日的座談會上，習近平再提要求：「解放思想、轉變觀念，增強市場意識、服務意識，克服形式主義、官僚主義」「黨員、幹部既要關心支持民營企業發展，主動排憂解難，又要堅守廉潔底線」「為各類經營主體創造穩定、透明、規範、可預期的法治環境」。

習近平還對加快建設現代化基礎設施體系、提升對內對外開放合作水平、加強黨的領導和黨的建設、切實抓好災後恢復重建等提出了要求。

新時代新征程，新部署新突破。在這次座談會上，習近平搭建起新時代推動東北全面振興的新格局，指引東北奮力走出一條高質量發展、可持續振興的新路子。正如習近平在座談會上所說，「相信在強國建設、民族復興新徵程中，東北一定能夠重振雄風、再創佳績！」