新竹市長高虹安近日身陷豪車接送、住豪宅、男友干政等爭議，「被離職」的前文化局長錢康明日前爆料，高的「好朋友」(指男友李忠庭)曾約他出去談跨年晚會，今(12日)加碼說有錄音、被人用朋友要脅；高虹安今(12)日則表示，新竹縣、市政府已達成共識，今年不會辦跨年活動，並無外人能喬事情的空間，但錢康明又再度發文，痛批高虹安「新竹市跨年晚會的事，說謊！說謊！說謊！」，更預告說「明天中午12：00見」。

錢康明日前「被離職」後，接連在臉書發文說「安全下莊」、「早就看過保時捷」、「夢到擋人財路」，又點名高虹安的「好朋友」曾約他出去談市府跨年晚會，也曾約過其他人「談事情」；高虹安的男友李忠庭11日則發聲明澄清，絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事。錢康明則再度發文稱，「曾經『談過事情』的各位，真的『有錄音』」，並說竟然被人用朋友要脅，「本來想說該告一段落了，現在只好...繼續」。

高虹安今(12)日為資策會論文著作權案出庭，庭後受訪時表示，新竹市跟新竹縣政府已經達成共識，今年不會辦跨年活動，並無外人能喬事情的空間。高虹安表示，已跟政風處強調可約談局處首長以及機要秘書，是否有接觸的狀況。高也坦言，一直以來想把事情做好，在專業領域上努力的拚，但在處理人的事情上，處理人的「心情」更重要。

但對高的說法，錢康明仍無法接受，稍早再次發文說，「新竹市跨年晚會的事，說謊！說謊！說謊！」更預告說，「明天中午12：00見」。