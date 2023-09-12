易捷航空（Airline EasyJet）8日一架從倫敦飛往西班牙的班機上演離譜活春宮，空服員打開機上廁所門時，赫然撞見一對情侶在廁所進行「運動」，不只空少，後排乘客也都撞見了這尷尬一幕，機上瞬間歡呼聲四起，廁所內的男子後續重重關上門，空少的反應則相當有戲，他摀著頭，顯然不知所措。

綜合英國《每日星報》（Daily Star）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，8日易捷航空一架從倫敦盧頓機場（Luton Airport）飛往西班牙伊比薩（Ibiza）島的班機上，一對情侶被空少、乘客撞見在廁所進行親密運動，情侶被瞧見的尷尬瞬間也被機上乘客拍攝了下來。

乘客拍攝的30秒影片顯示，一名空少站在廁所前，似乎猶豫著要不要開門，此時後排乘客們已經相當躁動，他們盯著廁所門，機艙內歡呼聲四起，有人大喊「Bravo」。

Easy Jet flight crew EXPOSE a couple attempting to join the mile high club 😬 pic.twitter.com/PCoI3ayzv3 — Censored Men (@CensoredMen) September 11, 2023

後續空少一鼓作氣將廁所門打開，只見一對半裸男女正在「做運動」，下半身衣物已脫到膝蓋，空少撞見後並未馬上關門，反而讓門直接大開，讓後排乘客得以一覽無遺，廁所中的男子隨即伸手將門重重關上。

乘客們撞見這一幕後瞬間爆出歡呼聲，有人鼓掌、摀住嘴巴，有女子驚訝喊「我的老天」，這名女子也詢問同伴是否有錄到，同伴回應全都錄到了。

Cops called to easyJet plane from UK after 'couple caught having sex in toilet'https://t.co/cE4zHrxSn8 pic.twitter.com/lxVzeVVcty — The Mirror (@DailyMirror) September 11, 2023

反應最有戲的大概要算是開門的空少，撞見尷尬一幕後，他的右手撫上額頭，整個人往後傾，似乎相當不知所措。

這支影片至今吸引超過360萬人次觀看。

有網友相當詫異這對情侶選擇在廁所「活春宮」，指出廁所內到處是尿液、糞便微粒，衛生堪憂。

易捷航空後續也證實機上發生這起事件，指出班機飛抵伊比薩島後，因為2名乘客的行為受到員警關照，易捷航空並未說明這對情侶是否被捕。