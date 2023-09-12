易捷航空（Airline EasyJet）8日一架從倫敦飛往西班牙的班機上演離譜活春宮，空服員打開機上廁所門時，赫然撞見一對情侶在廁所進行「運動」，不只空少，後排乘客也都撞見了這尷尬一幕，機上瞬間歡呼聲四起，廁所內的男子後續重重關上門，空少的反應則相當有戲，他摀著頭，顯然不知所措。

綜合英國《每日星報》（Daily Star）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，8日易捷航空一架從倫敦盧頓機場（Luton Airport）飛往西班牙伊比薩（Ibiza）島的班機上，一對情侶被空少、乘客撞見在廁所進行親密運動，情侶被瞧見的尷尬瞬間也被機上乘客拍攝了下來。

乘客拍攝的30秒影片顯示，一名空少站在廁所前，似乎猶豫著要不要開門，此時後排乘客們已經相當躁動，他們盯著廁所門，機艙內歡呼聲四起，有人大喊「Bravo」。

後續空少一鼓作氣將廁所門打開，只見一對半裸男女正在「做運動」，下半身衣物已脫到膝蓋，空少撞見後並未馬上關門，反而讓門直接大開，讓後排乘客得以一覽無遺，廁所中的男子隨即伸手將門重重關上。

乘客們撞見這一幕後瞬間爆出歡呼聲，有人鼓掌、摀住嘴巴，有女子驚訝喊「我的老天」，這名女子也詢問同伴是否有錄到，同伴回應全都錄到了。

反應最有戲的大概要算是開門的空少，撞見尷尬一幕後，他的右手撫上額頭，整個人往後傾，似乎相當不知所措。

這支影片至今吸引超過360萬人次觀看。

有網友相當詫異這對情侶選擇在廁所「活春宮」，指出廁所內到處是尿液、糞便微粒，衛生堪憂。

易捷航空後續也證實機上發生這起事件，指出班機飛抵伊比薩島後，因為2名乘客的行為受到員警關照，易捷航空並未說明這對情侶是否被捕。

文章來源：EasyJet couple caught on film bonking in plane toilet as passengers cheer mile high romp
文章來源：EasyJet passengers are led away by police after they're caught having sex in plane toilet during flight when cabin crew member opened door
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