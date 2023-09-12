基隆市政府表示，停六停車場原本的基地（橘色處）畸零，若要閃過民宅施工，容易發生工安事故。改為都更方式進行，將整合民宅及附近的住宅一起進行。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

近來因台北市大直民宅塌陷意外，引起許多民眾的疑慮。基隆市政府12日宣布，原本預計在中正區興建的停六停車場，因工地距離民宅最近的地區僅有50公分，經基隆市政會議決議，擬將這個開發案改為都更方式進行。

基隆市政府發言人余治明表示，近日台北市大直發生工安事件，導致民宅塌陷，讓不少民眾擔心建築工地的安全性。基隆市政府有鑒於停六停車場的工地距民宅最近處僅有50公分，決定將原本的停六停車場工程，改為都更方式辦理。

基隆市都發處長謝孝昆表示，原本停六停車場的基地畸零，再加上旁邊就有老舊的住宅區，為考量當地的整體發展需求，並且廣納公共與商業設施建設，將採都更手法開發，引進民間投資資源，並於開發階段增加停車空間規畫，提升區域活化契機。對於立體停車場是否以公辦都更方式進行，謝孝昆指出，原則上會由市府來協助整合。

至於當地原本的120格停車位，市府也持續盤點周邊的停車空間，基隆市交通處長王圳宏表示，市府已經盤點附近的停車空間，並協調周邊國有土地，預估可以提供610個停車空間。王圳宏補充，原本規畫淺層開挖為技術性的公安考量，待區域都更全盤規畫後，鄰近兩棟住宅整併施工較不會有公安問題，且地下室也許可深層開挖4層樓。

基隆市中正區停六停車場，原本是因為大沙灣歷史園區附近有許多已修復的歷史文化古蹟，但缺乏停車空間而規畫。為此，基隆市政府爭取了前瞻計畫補助，在豐稔街41巷的平面停車場用地，新建地下1層、地上4層，共281席停車位的立體停車場。

原本的總經費2.5億元，中央補助1.5億元，但到了去年底，隨著物料上漲及變更設計等因素，停六停車場的總預算暴漲至4.54億元，等於基隆市府自籌經費由原本的1億元也暴增至3億餘元。