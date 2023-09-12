電影描述方濟各就任9年間，化被動為主動走出梵蒂岡37次。（海鵬提供）

行政院長陳建仁夫人羅鳳蘋（中）以及文化部次長王時思（右）、蒙藏文化中心主任高玉珍出席特映。（海鵬提供）

獲選「2023世界民族電影節」閉幕片的紀錄電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》， 12日舉行展前特映會，現場除聖露西亞、沙烏地阿拉伯等駐台使節，更湧進天主教台灣主教團、台北聖家堂、台北總教區、輔仁大學和各地天主堂修女會等上百名神父、修女等神職人員前來「朝聖」，曾親自面見過教宗方濟各的行政院長陳建仁夫人羅鳳蘋，以及文化部政務次長王時思，也撥冗出席欣賞。

片中教宗方濟各一反過去人們遠赴梵蒂岡朝聖模式，主動出訪世界各地，走遍53個國家，呼籲世人團結。在古巴，方濟各鼓舞年輕人追尋夢想；在美國，他直指軍火販賣問題嚴重，更首度深痛檢討神父性侵未成年事件；在智利、在墨西哥，他呼籲讓受刑人擁有尊嚴；在肯亞，他急欲解決貧窮問題，更為了兒童的教育與權益，專程走訪加拿大和馬達加斯加。

許多遠自外地趕來台北欣賞的修女們，看完電影直說感謝，來自花蓮的修女們認為電影內容非常豐富，值得再三品味，新竹天主堂的修女們則感動得當場落淚，而陳建仁夫人對於教宗方濟各絲毫不袒護犯錯十分有勇氣，整部電影看完讓她十分感動，豎起大拇指直稱：「太好了！」