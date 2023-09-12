雪霸國家公園武陵遊憩區台灣櫻花鉤吻鮭展示館，開幕至今已有10多年歷史，考量設施陳舊，雪霸國家公園管理處今天宣布，9月15日起至明年5月31日，將展開生態中心與周邊設施改善，期間暫停開放參觀。

雪霸處指出，台灣櫻花鉤吻鮭展示館是武陵遊客造訪的熱門景點，經統計每年都有超過10萬人次前往展示館，一睹台灣櫻花鉤吻鮭的風采；其中，最引人入勝的是可以近距離看到國寶魚在水中悠游的樣態，以及體側8到12個橢圓形的斑點。

雪霸處表示，由於台灣櫻花鉤吻鮭展示館自2006年開幕至今，歷經10餘年的歲月，展館內的鮭魚展示槽玻璃陳舊且已有明顯刮痕，而生態中心部分設施也已老舊，需要改善維護，為維護展示槽安全，以及提升展示館觀賞品質，雪霸處預定自9月15日起封閉進行生態中心及周邊設施改善工程。

展示館整修後，將在明年6月1日重新開放，鮭魚展示館將以嶄新的面貌呈現，提供遊客體驗及認識櫻花鉤吻鮭獨特的生態之美。

展示館暫停開放期間，雪霸處建議遊客，這段時間可以到武陵遊客中心參觀，除了有各式生態多媒體影片觀賞，還可以至登山體驗區參加抱石體驗及血壓血氧體驗。

除此之外武陵路觀魚台或武陵吊橋，也有機會觀賞到野生國寶魚搧砂、築巢及配對的行為。或在YouTube搜尋「臺灣櫻花鉤吻鮭實境秀」，可隨時觀看國寶魚的最新動態。