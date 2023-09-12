台大社科院院長蘇宏達在臉書發文，提到今(12)日下午依通知參加台大卸任主管暨人員榮退儀式時，「赫然發現陳明通先生也在受獎之列，簡直驚訝地說不出話來，完全無法理解」，點名台大校長陳文章「羞辱台大莫此為甚，應立即下台」。(本報資料照)

前國安局長陳明通在台大國發所任教期間，擔任前新竹市長林智堅與行政院副長鄭文燦等綠營政要指導教授，結果爆出論文抄襲醜聞，林智堅和鄭文燦的碩士學位雙雙被撤銷，陳明通則在爭議中退休，台大社科院院長蘇宏達今在臉書發文，提到接獲通知參加台大卸任主管暨人員榮退儀式，「赫然發現陳明通先生也在授獎之列，簡直驚訝地說不出話來，完全無法理解」，點名台大校長陳文章「羞辱台大莫此為甚，應立即下台」。

蘇宏達在臉書以「頒獎陳明通，陳文章羞辱台大莫此為甚，應立即下台」為主旨發布最新臉文，當中提到，6月27日，針對陳明通先生稱指導學生論文被認定抄襲是世紀大寃案聲明，他發文要求教育部和台大依法公開陳明通丶林智堅丶鄭文燦3人的審定報告書。

「惟如石沈大海，教育部推 諉台大，台大則表明不公開」，蘇宏達表示，因此他即著手展開聯署，準備在10月21日台大校務會議中提案，要求台大校方依教育部〈專科以上學校學術倫理案件處理原則〉第12條公布3份審定書全文，以召公信丶捍衛校譽。

蘇宏達指出，不料，今天下午1點，依通知參加台大卸任主管暨人員榮退儀式時，赫然發現陳明通先生也在授獎之列，簡直驚訝地說不出話來，完全無法理解。這是每學年開學後，感謝丶表揚並榮耀為台大辛勤付出數十年丶甚至一輩子的教師丶行政同仁丶工友丶警衛等。

蘇宏達寫道，不論位階丶角色， 他們都為台大盡心盡力丶負責奉獻，值得所有後輩感謝。所以儀式極其隆重，由校長親自主持，所有副校長丶校一級主管丶各學院院長丶校一級中心主任全部受邀觀禮，全程逐一唱名授獎者以及所屬單位。受獎人常常白髮疏疏，但總是笑容可掬丶滿足地接受校長的授獎。

蘇宏達說，他當場即向主任秘書等校主管反映，要求立即停止頒授陳明通先生任何獎項丶刪除其名並請渠離場。榮退榮退，就是對有貢獻的前輩表達感謝，並非所有退休人士都可享此殊榮。

蘇宏達反問，台大校長豈能對一個已被認定濫用台大名器丶嚴重斲傷台大校譽丶至少已兩位學生碩士論文抄襲被認定丶迄今仍拒絕道歉的人頒獎表揚呢？頒獎陳明通，不就代表同意林智堅丶鄭文燦被認定抄襲丶對陳明通被認定違反教師法是世紀寃案的歪論嗎？

蘇宏達強調，很遺憾，即使他個人堅持到底，主秘等校主管反覆穿梭，陳文章校長仍然堅持公開頒獎陳明通先生。

蘇宏達批評，陳文章校長此舉已羞辱了同樣受獎的前輩丶在場觀禮的主管丶所有過去同被表揚的退休人員，以及整個台大百年校譽，完全喪失了擔任台大校長的資格。頒獎陳明通，羞辱台大莫此為甚，陳文章校長必須立刻下台。

台大回應，學校依循往例於9月12日舉行年度「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，前國發所教授陳明通已獲教育部核准退休，因此名列今年度退休人員之一，並由校長按例代表學校致贈紀念品1份。

台大強調，每位退休教師都會獲得一份「退休紀念品」，並非「頒獎」。