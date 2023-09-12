縣長鍾東錦表揚接見優秀選手。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣體育健將近來在國際、全國性競賽捷報頻傳，包括竹南國中蕭潔在世界中學生田徑賽跨欄勇奪銀牌、頭份國中老師郭麗文勇奪超馬銅牌和照南國小李任悅和馬妶獲選少年桌球國小。縣長鍾東錦12日接見表揚、頒發獎勵金給績優選手和推動基層體育有功人員，期勉大家群策群力，共同為恢復「體育大縣」榮景的目標邁進。

苗栗縣政府今天在後龍鎮國教輔導團舉行接見和表揚大會，由縣長鍾東錦率教育處長葉芯慧等教育處團隊主持，立委陳超明、縣議員陳品安、劉美蘭和苗栗縣體育會總幹事周仁聖等人與會。葉芯慧宣佈，鍾縣長支持體育不遺餘力，明年起在全中運和全民運動會獲得金牌選手，獎勵金從現在的5萬提高為10萬元，藉此激勵選手和教練。

「台上1分鐘，台下10年功」鍾東錦表示，運動選手要在運動場上獲佳績，除了個人天份外，後天努力不可少，訓練選手更需要源源不絕經費支持，感謝企業協助認養優秀運動團隊，更肯定議長李文斌率領的苗栗縣體育會團隊鼎力支持，大家一起朝恢復苗栗縣「體育大縣」榮景邁進，期勉選手們也要懷抱感恩的心，努力拿回好成績，成為苗栗之光。

今日表揚76位代表苗栗縣參加全國競賽選手，獲獎項目包括柔道、桌球、射箭、橋牌、角力、滑輪溜冰、跆拳道、壘球、田徑、籃球、高爾夫球及馬拉松等12總類，總計16個比賽項目，勇奪25面金牌、17面銀牌、28面銅牌。

其中，竹南國中蕭潔（目前就讀大同高中）參加2023世界中學生田徑錦標賽100公尺跨欄拿下銀牌，照南國小李任悅、馬妶參加112年度少年桌球國手選拔暨排名賽獲選少年國手，通霄國中周宜葶也獲選2023 U15亞洲盃女子壘球台灣代表隊一員，並代表台灣拿下冠軍。

頭份國中郭麗文老師代表台灣參加在印度舉辦的「2023 IAU 100公里亞洲暨大洋洲錦標賽」，比賽當天氣溫與衛生條件雖不佳，但選手們發揮超級馬拉松運動精神，克服生理困難，最後中華隊拿下女子組團體第3名；明仁國中橋牌選手，參加第24屆亞太青年橋藝錦標賽U16組，取得季軍好成績，順利取得世界青年橋藝錦標賽的門票。

另外，為表揚基層札根的體育人辛勞付出，112年運動i台灣有功人員部份，鍾縣長表揚「傑出教練獎」及「傑出運動員獎」共10位體育有功人員，肯定獲獎教練長期培育運動好手，期許為苗栗體育努力付出的運動員，能持續精進，為苗栗爭光期，再創佳績。