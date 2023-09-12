每年3月至9月是鳥類的育雛期，幼鳥因為飛行技巧仍未成熟，可能隨地迫降，或是不小心掉出巢外，民眾發現幼鳥，可以先離開遠距離觀察，不要馬上把幼鳥撿走，其實親鳥只是因為人類靠近躲起來而已。通常，親鳥都會在附近戒護，引導幼雛繼續練習飛行技巧，如果擔心幼鳥的安全，民眾可以幫忙把學飛中的幼鳥移至附近的安全高處，遠離犬貓、人類等危險，讓牠在親鳥的關照下繼續練習飛行技巧，而不要輕易把幼鳥撿走喔。

學飛期落地的八哥（圖片來源：高雄市農業局提供）

民眾常常看到正在學飛的幼鳥或剛離巢的雛鳥，以為是被拋棄的傷鳥，而通報或是撿拾帶回家，希望相關單位提供協助幫忙照養等。其實被送進救傷單位的幼鳥、雛鳥當中，有很多其實無傷無病，只是還沒學會飛行技巧、還不懂得遠離人類，才會被人撿到。多數民眾都忘了大自然的食物鏈法則，隨意撿拾幼雛鳥行為，可能會干擾鳥類生態。而先天不良的幼鳥，即使能夠長大，狀況也不盡理想，比起人類的救援，親鳥的照顧才是幼鳥真正需要的。

學飛期的夜鷹（圖片來源：高雄市農業局提供）

野灣野生動物保育協會2021年統計指出，被送進救傷單位的幼年動物，有高達四成無法順利成年回歸野外。早熟性鳥類在人類手上幾乎養不活，許多救援單位都反覆宣導，發現幼雛鳥時不要急著撿。建議先觀察，確認小鳥是否健康有精神，沒有外傷，附近有沒有鳥窩或親鳥的蹤影等，不要貿然把幼鳥撿起來。野生鳥類應避免人工飼養，不要因為好心地帶離現場，而將牠與親鳥拆散，人為干擾產生緊迫、失溫、脫水，反而更增加了死亡率。因為人類再專業用心，也遠不如親鳥的哺育，不要讓愛心，反而對牠造成危害。

發現幼雛鳥時不要急著撿，先觀察確認小鳥是否健康有精神，不要貿然把幼鳥撿起來。（圖片來源：高雄市農業局提供）

如果看到落單的雛幼鳥怎麼辦?高雄市政府農業局建議:「先觀察，後通報」。伸出援手之前，請先觀察眼前的雛鳥是不是真的需要幫助？如果健康幼鳥所在位置有危險性，可協助先移置安全處，讓親鳥有機會找到自己的寶貝。如果健康狀況不佳者，再進行通報1999。此外，皆以「不侵擾」為原則，尊重野生動物於自然環境的生存與發展模式。