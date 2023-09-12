一年一度的「世界動物日」即將到來！響應動物與環境生態保育，動物星球頻道首度與台灣人壽跨界合作，於線上線下接力推出「祖孫三代 與獸同行」健走活動，線上活動即日起上傳完成指定步數或里程數截圖即可抽限量好禮，並邀請民眾於10月14日週六齊聚臺北市立動物園參與千人健走，設計獨家動物檢定闖關遊戲，與中信兄弟球星與啦啦隊Passion Sisters同樂，共度跨世代家庭日，與獸同行邁出健康，促進生態永續！

全球唯一以動物為主角的動物星球頻道多年來透過熱情感性的節目內容，為人類與動物搭起橋樑，帶領觀眾領略驚奇的自然生態，一起守護地球上的每個生命。今年更走進觀眾生活中，首度與連續12年舉辦健走活動的台灣人壽跨界合作，以全新活動型態引領觀眾關注動物保育與環境永續議題。「祖孫三代 與獸同行」健走活動邀請跨世代民眾與親朋好友、毛小孩一起走出戶外，讓健走成為家庭團聚日並提升身心健康；在氣候變遷嚴重威脅動物棲地的當下，也期望透過健走行動一起減少碳排放量，紮根永續生活，共創健康未來。

「祖孫三代 與獸同行」健走活動於線上率先登場，即日起至10月14日，只要將單日健走7500步或5.5公里的證明截圖上傳至動物星球頻道或台灣人壽讚FB粉絲專頁指定活動貼文，即有機會獲得動物星球超萌動物運動周邊、中信兄弟與台灣阿龍限量聯名大禮包，透過台灣人壽TeamWalk APP計步截圖還能加碼抽動物星球後背包與Discovery摺疊水壺獨家好禮組，民眾可不受時空限制，在享受運動好時光的同時節能減碳，走出更永續美好的環境。

除線上活動外，響應10月世界動物日與世界健行日，動物星球頻道與台灣人壽更將於10月14日週六在臺北市立動物園舉辦千人健走趴，首度把動物星球頻道最受歡迎的「動物檢定」結合園區化為闖關關卡，提供滿滿趣味動物保育、棲地相關知識，並邀請中信兄弟球星、啦啦隊Passion Sisters、台灣人壽吉祥物台灣阿龍、中信慈善基金會小火子，以及卡通頻道明星《熊熊遇見你》的大大、胖達與阿極現身，跨界擔任關主與健走民眾同樂，活動當天完成3公里健走並通過動物檢定闖關任務，不僅可獲得限量完賽禮包，更有機會抽中市值8萬元以上的SYM CLBCU CBS2.0機車、福容大飯店雙人住宿券等上百份好禮。

動物星球頻道與台灣人壽攜手舉辦「祖孫三代 與獸同行」健走活動即日開走，歡迎民眾上網響應，天天分享自己的日行步數抽好禮，並於10月14日齊聚臺北市立動物園，在步行中與動物面對面解密生態知識，一起跨世代TeamWalk，享受「與獸同行」的生態美好，走出共生共榮的永續未來。