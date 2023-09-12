海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉5日被發現陳屍於營區中，但家屬強烈質疑死因不單純。今日下午傳出鄭姓中尉父親帶著油到營區抗議，立刻被軍方人員控制，並將人送往802救治。

年僅23歲的海軍陸戰隊99旅1名鄭姓中尉，5日清晨被發現陳屍於營區，但家屬質疑兒子死亡不單純。據了解，今日下午約2點多，傳出鄭姓中尉父親帶著油到營區抗議，軍方接獲消息後到場處理，所幸沒有造成進一步傷亡，並將鄭姓中尉父親送到醫院救治，家屬接獲消息後也分別趕往醫院。

鄭姓中尉父親今到營區抗議。（本報資料照）

鄭姓中尉姐姐接受電訪時表示，事發後，長輩們都覺得很痛苦，對於軍方處理態度不滿意，才會到現場希望能討公道。

海軍陸戰隊指揮部對此表示，對鄭姓中尉的父親此舉感到不捨，也對此事表達遺憾。今天有協調警方安撫鄭父的情緒，之後也會協助家屬辦理後事。

對於鄭姓中尉的家人質疑鄭的死因不單純，軍方說，理解家屬的立場，此事已經進入司法程序，會全力配合調查。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。