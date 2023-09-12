行銷部的客戶可分四大類:運動品牌(PUMA,NEW BALANCE,NIKE,ADIDAS)、運動休閒品牌(Alo Yoga)、都會品牌(Theory,Supreme)和戶外休閒(Columbia,KJUS)；行銷部以內外銷複合性機能布料為主要營業項目。行銷部往年都會參加世界一年一度的大事，Paris P V展是參展的重頭戲。

零售部主要品牌包括:ARTIFACTS、ART HAUS、ASPORT及SUPER GOLF。其中，ASPORT是源於時尚運動風潮的概念複合式運動精品品牌，致力推廣風靡全球的運動風尚，以FASHION、WELLNESS、FITNESS 三大選品面向塑造兼具自信與活力的生活美學。而SUPER GOLF的創立是新光紡織零售事業在專業高爾夫領域的一大核心事業，專門提供喜愛高爾夫者專業服飾的品牌，滿足顧客於球場上及擊球後的需求。SUPER GOLF專注在Golf專業的品牌形象，由點、線以至一個完整面的結構，在台灣成為大型複合式百貨專櫃。

營建部以土地與建物出租為主要收入，上半年營收占比約12%。新紡士林舊廠占地面積約1.5萬餘坪，該基地已被市府納入「北投士林科技園區」的發展計畫，將來會以商辦大樓的型態推出，目前已經在規劃當中。