為全面落實菸害防制法規定及營造無菸城市，桃園市衛生局與衛生福利部國民健康署攜手合作，將於10月12日針對各級學校、公園、車站、販賣菸品場所及各類型公共禁菸場所執行聯合稽查，加強稽查力道。

衛生局健康促進科科長林幸慧表示，10月12日起將查核包括，禁菸場所吸菸、場所供應熄菸器具、販售菸品標示及展示等重點項目，如查獲有違規情形，最高可處5萬元罰鍰。另外今年3月22日新法上路，販賣菸品場所應於菸品展示處張貼新版警示圖文，如未更新警示圖文最高可處5萬元罰鍰。

不僅如此，依據菸害防制法規定，禁菸場所不得供應與吸菸有關的器物，無論是菸灰缸、塑膠杯、鐵罐或其他容器，只要用於收集菸品使用後殘餘物，皆屬違規行為，違者最高可處5萬元罰鍰，而在禁菸場所吸菸者，則最高可處1萬元罰鍰。

林幸慧說，經統計今年1至7月違反菸害防制法裁罰案件總計有542件，罰鍰總金額高達215萬餘元，較去年同期增加200件。另也提醒民眾吸菸不僅傷身又傷財，呼籲癮君子儘早戒菸，戒菸相關問題可撥打免費戒菸專線諮詢或至衛生局無菸網站查詢。

林幸慧說，除了這次將與中央攜手辦理聯合稽查行動以外，市府也會定期與警察局、經發局、教育局等單位進行跨局處聯合稽查，加強稽核網咖、餐飲店、撞球館及KTV等較常發生違規的營業場所，避免這些場所成為菸害傳播的源頭。

林幸慧另提及，桃園自3月1日起，針對設籍桃園且40歲以上具有「菸品暴露」等肺癌高風險族群，提供低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，建議符合資格的民眾可至衛生局官網查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線洽詢。

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